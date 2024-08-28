Відомий футболіст помер після того, як знепритомнів під час матчу

Хуан Іск'єрдо під час матчу. Фото: instagram.com/sport24/

Захисник уругвайського клубу "Насьональ" Хуан Іск'єрдо знепритомнів під час матчу. У футболіста зупинилося серце.

Лікарі не зуміли врятувати гравця, який помер у лікарні, повідомляє The Guardian.

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Хуан Іск'єрдо. Фото: instagram.com/cbnvale/

Деталі події

Хуан Іск'єрдо знепритомнів майже одразу після падіння. Гравці, які перебували поряд, одразу ж покликали на поле лікарів. Захисник провели масаж серця та інші екстрені медичні процедури, після чого 27-річного гравця доправили до найближчої лікарні.

Лікарі виборювали життя пацієнта, але не зуміли врятувати життя спортсмена. Через добу після інциденту на полі Хуан Іск'єрдо помер. Клуб оголосив про інцидент лише через декілька днів після того, що сталося.

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