Известный футболист спешил на похороны и погиб в ДТП

Папи Хомане во время игровой карьеры. Фото: instagram.com/farpostza/

В ЮАР произошла трагедия, которая потрясла местное спортивное сообщество. Известный футболист не справился с управлением автомобилем и разбился в ДТП.

Экс-игрок "Орландо Пайрэтс" спешил на похороны своего родственника, сообщает The Sun.

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Папи Хомане был звездой спорта в ЮАР. В последние годы 48-летний экс-футболист работал экспертом на местном телевидении, но до этого он играл на позиции защитника за "Йомо Космос" и "Орландо Пайрэтс". Также на его счету девять матчей в составе сборной ЮАР.

Папи Хомане в игре за "Орландо". Фото: instagram.com/celebrity_death_watch/

Что произошло с футболистом

Сотрудники правоохранительных органов ЮАР сообщили, что 25-го ноября Папи Хомане стал жертвой автомобильной аварии. Он не справился с управлением своим транспортным средством и вылетел на встречную полосу. После столкновения с другим автомобилем машину Хомане вынесло за пределы трассы, где она попала в дерево.

Футболист спешил в соседний город на похороны одного из родственников. В какой-то момент он отвлекся от управления автомобилем, что и стало причиной аварии. Полицейские рассказали, что у бывшего игрока не было шансов пережить такую аварию.

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