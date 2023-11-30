Известный футболист спешил на похороны и погиб в ДТП
В ЮАР произошла трагедия, которая потрясла местное спортивное сообщество. Известный футболист не справился с управлением автомобилем и разбился в ДТП.
Экс-игрок "Орландо Пайрэтс" спешил на похороны своего родственника, сообщает The Sun.
Папи Хомане был звездой спорта в ЮАР. В последние годы 48-летний экс-футболист работал экспертом на местном телевидении, но до этого он играл на позиции защитника за "Йомо Космос" и "Орландо Пайрэтс". Также на его счету девять матчей в составе сборной ЮАР.
Что произошло с футболистом
Сотрудники правоохранительных органов ЮАР сообщили, что 25-го ноября Папи Хомане стал жертвой автомобильной аварии. Он не справился с управлением своим транспортным средством и вылетел на встречную полосу. После столкновения с другим автомобилем машину Хомане вынесло за пределы трассы, где она попала в дерево.
Футболист спешил в соседний город на похороны одного из родственников. В какой-то момент он отвлекся от управления автомобилем, что и стало причиной аварии. Полицейские рассказали, что у бывшего игрока не было шансов пережить такую аварию.
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