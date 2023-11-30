Відомий футболіст поспішав на похорон і загинув у ДТП

Папі Хомане під час ігрової кар'єри. Фото: instagram.com/farpostza/

У ПАР сталася трагедія, яка вразила місцеву спортивну спільноту. Відомий футболіст не впорався з керуванням автомобіля і розбився у ДТП.

Ексгравець "Орландо Пайретс" поспішав на похорон свого родича, повідомляє The Sun.

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Папі Хомане був зіркою спорту у ПАР. Останніми роками 48-річний ексфутболіст працював експертом на місцевому телебаченні, але до цього він грав на позиції захисника за "Йомо Космос" та "Орландо Пайретс". Також на його рахунку дев'ять матчів у складі збірної ПАР.

Папі Хомане у грі за "Орландо". Фото: instagram.com/celebrity_death_watch/

Що сталося з футболістом

Співробітники правоохоронних органів ПАР повідомили, що 25 листопада Папі Хомане став жертвою автомобільної аварії. Він не впорався з керуванням своїм транспортним засобом та вилетів на зустрічну смугу. Після зіткнення з іншим автомобілем машину Хомане винесло за межі траси, де вона потрапила в дерево.

Футболіст поспішав до сусіднього міста на похорон одного з родичів. Якоїсь миті він відволікся від керування автомобілем, що і стало причиною аварії. Поліцейські розповіли, що колишній гравець не мав шансів пережити таку аварію.

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