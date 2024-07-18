Бордо на грани банкротства: клуб с украинцем Игнатенко в опасности

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко. Фото: Maxppp - Thierry LARRET

Во Франции могут возникнуть проблемы с одним из самых известных клубов. Шестикратный чемпион страны "Бордо" может объявить о банкротстве.

Клуб на текущий момент имеет плохую финансовую ведомость, сообщил портал Foot Mercato.

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"Бордо" может исчезнуть

По информации источника, "Бордо" очень близок к банкротству из-за дефицита бюджета в 40 млн евро.

На текущий момент известно, что владелец клуба Жарар Лопес не в состоянии покрыть дефицит.

Футболисты и тренерский состав клуба сейчас находятся на тренировочном сборе в Испании. Их всех уже предупредили о финансовой ситуации, из-за которой им придется искать новые клубы.

Отметим, что за клуб играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

Команда сейчас играет в Лиге 2. В прошлом сезоне они стали 12-ми, что не позволило вернуться в Лигу 1.

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