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Известный европейский клуб может объявить о банкротстве — в нем играет украинец

18 июля 2024 09:53
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Бордо на грани банкротства: клуб с украинцем Игнатенко в опасности
Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко. Фото: Maxppp - Thierry LARRET
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Во Франции могут возникнуть проблемы с одним из самых известных клубов. Шестикратный чемпион страны "Бордо" может объявить о банкротстве.

Клуб на текущий момент имеет плохую финансовую ведомость, сообщил портал Foot Mercato.

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Футболисты "Бордо" в Лиге 2. Фото: "Бордо"

"Бордо" может исчезнуть

По информации источника, "Бордо" очень близок к банкротству из-за дефицита бюджета в 40 млн евро.

На текущий момент известно, что владелец клуба Жарар Лопес не в состоянии покрыть дефицит.

Футболисты и тренерский состав клуба сейчас находятся на тренировочном сборе в Испании. Их всех уже предупредили о финансовой ситуации, из-за которой им придется искать новые клубы.

Отметим, что за клуб играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

Команда сейчас играет в Лиге 2. В прошлом сезоне они стали 12-ми, что не позволило вернуться в Лигу 1.

Напомним, Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

Миколенко будет играть в Италии — "Эвертон" провел переговоры с известным клубом. 

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ. 

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

"Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

футбол украинские легионеры (футбол) Бордо Даниил Игнатенко

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