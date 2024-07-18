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Відомий європейський клуб може оголосити про банкрутство — у ньому грає українець

18 липня 2024 09:53
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Бордо на межі банкрутства: клуб із українцем Ігнатенком у небезпеці
Український півзахисник "Бордо" Данило Ігнатенко. Фото: Maxppp - Thierry LARRET
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Франції можуть виникнути проблеми з одним із найвідоміших клубів. Шестиразовий чемпіон країни "Бордо" може оголосити про банкрутство.

Клуб на цю мить має погану фінансову відомість, повідомив портал Foot Mercato.

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"Бордо" може зникнути

За інформацією джерела, "Бордо" дуже близький до банкрутства через дефіцит бюджету в 40 млн євро.

На цей момент відомо, що власник клубу Жарар Лопес не може покрити дефіцит.

Футболісти та тренерський склад клубу зараз перебувають на тренувальному зборі в Іспанії. Їх усіх уже попередили про фінансову ситуацію, через яку їм доведеться шукати нові клуби.

Зазначимо, що за клуб грає український півзахисник Данило Ігнатенко.

Команда наразі грає у Лізі 2. Минулого сезону вони стали 12-ми, що не дозволило повернутися до Ліги 1.

Нагадаємо, Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

Миколенко гратиме в Італії — "Евертон" провів переговори з відомим клубом. 

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

Шапаренку прогнозують участь в іншому чемпіонаті. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

"Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

футбол українські легіонери (футбол) Бордо Данило Ігнатенко

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