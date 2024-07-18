Бордо на межі банкрутства: клуб із українцем Ігнатенком у небезпеці

Відомий європейський клуб може оголосити про банкрутство — у ньому грає українець
У Франції можуть виникнути проблеми з одним із найвідоміших клубів. Шестиразовий чемпіон країни "Бордо" може оголосити про банкрутство.
Клуб на цю мить має погану фінансову відомість, повідомив портал Foot Mercato.
"Бордо" може зникнути
За інформацією джерела, "Бордо" дуже близький до банкрутства через дефіцит бюджету в 40 млн євро.
На цей момент відомо, що власник клубу Жарар Лопес не може покрити дефіцит.
Футболісти та тренерський склад клубу зараз перебувають на тренувальному зборі в Іспанії. Їх усіх уже попередили про фінансову ситуацію, через яку їм доведеться шукати нові клуби.
Зазначимо, що за клуб грає український півзахисник Данило Ігнатенко.
Команда наразі грає у Лізі 2. Минулого сезону вони стали 12-ми, що не дозволило повернутися до Ліги 1.
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