Бордо на межі банкрутства: клуб із українцем Ігнатенком у небезпеці

Український півзахисник "Бордо" Данило Ігнатенко. Фото: Maxppp - Thierry LARRET

У Франції можуть виникнути проблеми з одним із найвідоміших клубів. Шестиразовий чемпіон країни "Бордо" може оголосити про банкрутство.

Клуб на цю мить має погану фінансову відомість, повідомив портал Foot Mercato.

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"Бордо" може зникнути

За інформацією джерела, "Бордо" дуже близький до банкрутства через дефіцит бюджету в 40 млн євро.

На цей момент відомо, що власник клубу Жарар Лопес не може покрити дефіцит.

Футболісти та тренерський склад клубу зараз перебувають на тренувальному зборі в Іспанії. Їх усіх уже попередили про фінансову ситуацію, через яку їм доведеться шукати нові клуби.

Зазначимо, що за клуб грає український півзахисник Данило Ігнатенко.

Команда наразі грає у Лізі 2. Минулого сезону вони стали 12-ми, що не дозволило повернутися до Ліги 1.

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