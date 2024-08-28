Украинский вратарь Федор Ткаченко подписал контракт с Бетисом

Известный клуб из чемпионата Испании подписал 16-летнего украинского футболиста
Еще один известный футбольный клуб подписал голкипера из Украины. По протоптанной Андреем Луниным дороге прошел еще один вратарь.
Украинский 16-летний голкипер появился в испанском "Бетисе", сообщил паблик LegionersUa.
В "Бетисе" появится украинский вратарь
По информации источника, в "Бетис" перешел 16-летний украинский футболист Федор Ткаченко.
Молодой вратарь подписал контракт на три года — до лета 2027 года. Интересно, что для игроков до 18 лет возможет контракт лишь на три года.
В "Бетисе" Ткаченко будет выступать в команде U-19, с которой сыграет в Юношеской лиге УЕФА.
В Ткаченко воспитывался в СКДМ из Днепра и в академии закарпатского "Мункача".
Отметим, что самым известным украинским вратарем в Испании является Андрей Лунин. В "Реале" U-17 играет 17-летний двухметровый вратарь Илья Волошин.
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