Український воротар Федір Ткаченко підписав контракт із Бетісом

Федір Ткаченко у "Бетісі". Фото: x.com/ZoryaLondonsk

Ще один відомий футбольний клуб підписав голкіпера з України. Протоптаною Андрієм Луніним дорогою пройшов ще один воротар.

Український 16-річний голкіпер з'явився в іспанському "Бетісі", повідомив паблік LegionersUa.

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Федір Ткаченко. Фото: "Бетіс"

У "Бетісі" з'явиться український воротар

За інформацією джерела, до "Бетісу" перейшов 16-річний український футболіст Федір Ткаченко.

Молодий воротар підписав контракт на три роки — до літа 2027 року. Цікаво, що для гравців до 18 років можливий контракт лише на три роки.

У "Бетісі" Ткаченко виступатиме у команді U-19, з якою зіграє в Юнацькій лізі УЄФА.

У Ткаченка виховувався у СКДМ із Дніпра та в академії закарпатського "Мункача".

Зазначимо, що найвідомішим українським воротарем в Іспанії є Андрій Лунін. У "Реалі" U-17 грає 17-річний двометровий воротар Ілля Волошин.

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