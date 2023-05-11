Известный промоутер раскритиковал Трампа за слова в адрес Путина
Промоутер и теле продюсер Лу ДиБелла отреагировал на скандальное заявление Дональда Трампа. Бывший президент США снова принялся рассказывать о стремлении завершить войну в Украине за 24 часа.
ДиБелла назвал американского политика "лжецом" на своей официальной странице в Twitter.
Дональд Трамп снова принялся спекулировать на теме войны в Украине. Предшественник Джо Байдена на посту президента США заявил, что способен добиться восстановления мира всего за сутки.
Оценка выступления Трампа
Американский промоутер Лу ДиБелла не согласился с этим заявлением политика. Представитель интересов Ричарда Комми, Джорджа Камбососа и украинца Сергея Деревянченко назвал Дональда Трампа "марионеткой Путина".
"Трамп так часто лгал, что я перестал обращать внимания на его слова на выступлениях. А также на его постоянные предательские действия, попустительство России, поддержку военных преступников. Трамп действует в той же манере, что и Путин. Слава Украине", — написал Лу ДиБелла.
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