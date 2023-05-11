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Известный промоутер раскритиковал Трампа за слова в адрес Путина

11 мая 2023 16:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный промоутер раскритиковал Трампа за слова в адрес Путина
Дональд Трамп в аэропорту Абердина. Фото: REUTERS/Russell Cheyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Промоутер и теле продюсер Лу ДиБелла отреагировал на скандальное заявление Дональда Трампа. Бывший президент США снова принялся рассказывать о стремлении завершить войну в Украине за 24 часа. 

ДиБелла назвал американского политика "лжецом" на своей официальной странице в Twitter.  

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Лу ДиБелла
Лу ДиБелла во время интервью. Скриншот YouTube

Оценка выступления Трампа

Американский промоутер Лу ДиБелла не согласился с этим заявлением политика. Представитель интересов Ричарда Комми, Джорджа Камбососа и украинца Сергея Деревянченко назвал Дональда Трампа "марионеткой Путина". 

"Трамп так часто лгал, что я перестал обращать внимания на его слова на выступлениях. А также на его постоянные предательские действия, попустительство России, поддержку военных преступников. Трамп действует в той же манере, что и Путин. Слава Украине", — написал Лу ДиБелла. 

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