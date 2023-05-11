Відомий промоутер розкритикував Трампа за слова на адресу Путіна

Дональд Трамп в аеропорту Абердіна. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Промоутер та телепродюсер Лу ДіБелла відреагував на скандальну заяву Дональда Трампа. Колишній президент США знову почав розповідати про прагнення завершити війну в Україні за 24 години.

ДіБелла назвав американського політика "брехуном" на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Читайте також:

Дональд Трамп знову почав спекулювати на темі війни в Україні. Попередник Джо Байдена на посаді президента США заявив, що здатний домогтися відновлення миру лише за добу.

Лу ДіБелла під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Оцінка виступу Трампа

Американський промоутер Лу ДіБелла не погодився із цією заявою політика. Представник інтересів Річарда Коммі, Джорджа Камбососа та українця Сергія Дерев'янченка назвав Дональда Трампа "маріонеткою Путіна".

"Трамп так часто брехав, що я перестав звертати увагу на його слова на виступах. А також на його постійні зрадницькі дії, потурання Росії, підтримку військових злочинців. Трамп діє в тій самій манері, що й Путін. Слава Україні", — написав Лу. Дібелла.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти у сильнішу команду.

Дружина Кріштіану Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник.

Мірча Луческу поступиться місцем тренера "Динамо" наставнику з Польщі.

Український боксер Василь Ломаченко отримав виклик ще від одного небезпечного суперника.

Дружина Олександра Усика попрощалася із чоловіком та залишила Україну.

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.