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Відомий промоутер розкритикував Трампа за слова на адресу Путіна

11 травня 2023 16:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий промоутер розкритикував Трампа за слова на адресу Путіна
Дональд Трамп в аеропорту Абердіна. Фото: REUTERS/Russell Cheyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Промоутер та телепродюсер Лу ДіБелла відреагував на скандальну заяву Дональда Трампа. Колишній президент США знову почав розповідати про прагнення завершити війну в Україні за 24 години.

ДіБелла назвав американського політика "брехуном" на своїй офіційній сторінці у Twitter.

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Лу ДіБелла
Лу ДіБелла під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Оцінка виступу Трампа

Американський промоутер Лу ДіБелла не погодився із цією заявою політика. Представник інтересів Річарда Коммі, Джорджа Камбососа та українця Сергія Дерев'янченка назвав Дональда Трампа "маріонеткою Путіна".

"Трамп так часто брехав, що я перестав звертати увагу на його слова на виступах. А також на його постійні зрадницькі дії, потурання Росії, підтримку військових злочинців. Трамп діє в тій самій манері, що й Путін. Слава Україні", — написав Лу. Дібелла.

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