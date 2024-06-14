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Известный спортсмен погиб в результате ракетного удара по Кривому Рогу

14 июня 2024 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортсмен погиб в результате ракетного удара по Кривому Рогу
Артур Покутный во время турнира. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортсмен Артур Покутный стал жертвой российского обстрела Кривого Рога. Украинский велосипедист погиб в результате удара по городу ракетой "Искандер-М". 

Покутного сумели опознать в результате анализа ДНК, сообщает "Суспільне". 

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В среду, 12 июня, российские войска ударили по жилому сектору Кривого Рога ракетой "Искандер-М". В результате этой атаки 28 человек получили ранения, 9 жителей города погибли. В их числе оказался спортсмен Артур Покутный. Его останки сумели опознать после анализа ДНК. 

Артур Покутный
Велогоншик Артур Покутный. Фото: facebook

Кем был Покутный 

Спортсмен из Кривого Рога был участником региональных и национальных чемпионатов Украины по велоспорту. Сразу после начала полномасштабного вторжения россиян в 2022 году он присоединился к волонтерскому движению. 

Покутный помогал в организации спортивных турниров в родном городе, участвовал в благотворительных проектах, собирал необходимые вещи для отправки на фронт. 

В Кривом Роге 14 июня было объявлено днем ​​траура по погибшим. 

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