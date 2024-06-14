Украинский спортсмен погиб в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Известный спортсмен погиб в результате ракетного удара по Кривому Рогу
Спортсмен Артур Покутный стал жертвой российского обстрела Кривого Рога. Украинский велосипедист погиб в результате удара по городу ракетой "Искандер-М".
Покутного сумели опознать в результате анализа ДНК, сообщает "Суспільне".
В среду, 12 июня, российские войска ударили по жилому сектору Кривого Рога ракетой "Искандер-М". В результате этой атаки 28 человек получили ранения, 9 жителей города погибли. В их числе оказался спортсмен Артур Покутный. Его останки сумели опознать после анализа ДНК.
Кем был Покутный
Спортсмен из Кривого Рога был участником региональных и национальных чемпионатов Украины по велоспорту. Сразу после начала полномасштабного вторжения россиян в 2022 году он присоединился к волонтерскому движению.
Покутный помогал в организации спортивных турниров в родном городе, участвовал в благотворительных проектах, собирал необходимые вещи для отправки на фронт.
В Кривом Роге 14 июня было объявлено днем траура по погибшим.
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