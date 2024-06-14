Украинский спортсмен погиб в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Артур Покутный во время турнира. Фото: facebook

Спортсмен Артур Покутный стал жертвой российского обстрела Кривого Рога. Украинский велосипедист погиб в результате удара по городу ракетой "Искандер-М".

Покутного сумели опознать в результате анализа ДНК, сообщает "Суспільне".

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В среду, 12 июня, российские войска ударили по жилому сектору Кривого Рога ракетой "Искандер-М". В результате этой атаки 28 человек получили ранения, 9 жителей города погибли. В их числе оказался спортсмен Артур Покутный. Его останки сумели опознать после анализа ДНК.

Велогоншик Артур Покутный. Фото: facebook

Кем был Покутный

Спортсмен из Кривого Рога был участником региональных и национальных чемпионатов Украины по велоспорту. Сразу после начала полномасштабного вторжения россиян в 2022 году он присоединился к волонтерскому движению.

Покутный помогал в организации спортивных турниров в родном городе, участвовал в благотворительных проектах, собирал необходимые вещи для отправки на фронт.

В Кривом Роге 14 июня было объявлено днем ​​траура по погибшим.

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