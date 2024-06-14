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Відомий спортсмен загинув внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

14 червня 2024 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен загинув внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу
Артур Покутний під час турніру. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортсмен Артур Покутний став жертвою російського обстрілу Кривого Рогу. Український велосипедист загинув внаслідок удару містом ракетою "Іскандер-М".

Покутного зуміли впізнати в результаті аналізу ДНК, повідомляє "Суспільне".

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У середу, 12 червня, російські війська вдарили по житловому сектору Кривого Рогу ракетою "Іскандер-М". Внаслідок цієї атаки 28 людей отримали поранення, 9 жителів міста загинули. Серед них виявився спортсмен Артур Покутний. Його останки зуміли впізнати після аналізу ДНК.

Артур Покутний
Велогоншик Артур Покутний. Фото: facebook

Ким був Покутний

Спортсмен із Кривого Рогу був учасником регіональних та національних чемпіонатів України з велоспорту. Одразу після початку повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році він приєднався до волонтерського руху.

Покутний допомагав організації спортивних турнірів у рідному місті, брав участь у благодійних проєктах, збирав необхідні речі для відправки на фронт.

У Кривому Розі 14 червня було оголошено днем ​​жалоби за загиблими.

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