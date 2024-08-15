Футбольный судья Орсато назвал причину отказа от работы в России

Даниэле Орсато на тренировке. Фото: скриншот YouTube

Итальянский футбольный арбитр Даниэле Орсато оказался в эпицентре скандала из-за предложения о работе в России. Его пригласили возглавить местную экспертно-судейскую комиссию.

Орсато сначала согласился, но после общественного резонанса отклонил предложение, сообщает La Repubblica.

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Лучший футбольный судья 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Даниэле Орсато получил щедрое предложение из России. Итальянские журналисты написали, что он согласился стать главой экспертно-судейской комиссии РФС. Однако через сутки после этой новости арбитр отказался от работы.

Даниэле Орсато во время матча. Фото: instagram.com/daniele.orsato/

Почему Орсато не поедет в Россию

Футбольный судья, который работал на Кубке Мира-2022 и двух последних континентальных первенствах поспешил дать интервью, в котором опроверг информацию о переезде в Россию. Он заявил, что был польщен приглашением, но сразу же отказался.

Орсато заявил, что причиной отказа от работы в РФС стала социально-политическая ситуация. Судья не смог принять приглашение из России "по этическим принципам". Сейчас 48-летний рефери намерен сосредоточиться на развитии собственных проектов в Италии.

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