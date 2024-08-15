Футбольний суддя Орсато назвав причину відмови від роботи у Росії

Даніеле Орсато на тренуванні. Фото: скриншот YouTube

Італійський футбольний арбітр Даніеле Орсато опинився в епіцентрі скандалу через пропозицію про роботу в Росії. Його запросили очолити місцеву експертно-суддівську комісію.

Орсато спочатку погодився, але після громадського резонансу відхилив пропозицію, повідомляє La Repubblica.

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Найкращий футбольний суддя 2020 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) Даніеле Орсато отримав щедру пропозицію з Росії. Італійські журналісти написали, що він погодився стати головою експертно-суддівської комісії РФС. Проте за добу після цієї новини арбітр відмовився від роботи.

Даніеле Орсато під час матчу. Фото: instagram.com/daniele.orsato/

Чому Орсато не поїде до Росії

Футбольний суддя, який працював на Кубку Світу-2022 та двох останніх континентальних першостях, поспішив дати інтерв'ю, в якому спростував інформацію про переїзд до Росії. Він заявив, що був задоволений запрошенням, але одразу ж відмовився.

Орсато заявив, що причиною відмови від роботи у РФС стала соціально-політична ситуація. Суддя не зміг ухвалити запрошення з Росії "за етичними принципами". Нині 48-річний рефері має намір зосередитись на розвитку власних проєктів в Італії.

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