Футбольний суддя Орсато назвав причину відмови від роботи у Росії

Відомий суддя погодився працювати в Росії, але потім передумав — відома причина
Італійський футбольний арбітр Даніеле Орсато опинився в епіцентрі скандалу через пропозицію про роботу в Росії. Його запросили очолити місцеву експертно-суддівську комісію.
Орсато спочатку погодився, але після громадського резонансу відхилив пропозицію, повідомляє La Repubblica.
Найкращий футбольний суддя 2020 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) Даніеле Орсато отримав щедру пропозицію з Росії. Італійські журналісти написали, що він погодився стати головою експертно-суддівської комісії РФС. Проте за добу після цієї новини арбітр відмовився від роботи.
Чому Орсато не поїде до Росії
Футбольний суддя, який працював на Кубку Світу-2022 та двох останніх континентальних першостях, поспішив дати інтерв'ю, в якому спростував інформацію про переїзд до Росії. Він заявив, що був задоволений запрошенням, але одразу ж відмовився.
Орсато заявив, що причиною відмови від роботи у РФС стала соціально-політична ситуація. Суддя не зміг ухвалити запрошення з Росії "за етичними принципами". Нині 48-річний рефері має намір зосередитись на розвитку власних проєктів в Італії.
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