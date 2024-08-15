Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомий суддя погодився працювати в Росії, але потім передумав — відома причина arrow

Відомий суддя погодився працювати в Росії, але потім передумав — відома причина

15 серпня 2024 10:49
Валерій Ковалевич - Редактор
Футбольний суддя Орсато назвав причину відмови від роботи у Росії
Даніеле Орсато на тренуванні. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Італійський футбольний арбітр Даніеле Орсато опинився в епіцентрі скандалу через пропозицію про роботу в Росії. Його запросили очолити місцеву експертно-суддівську комісію.

Орсато спочатку погодився, але після громадського резонансу відхилив пропозицію, повідомляє La Repubblica.

Читайте також:

Найкращий футбольний суддя 2020 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) Даніеле Орсато отримав щедру пропозицію з Росії. Італійські журналісти написали, що він погодився стати головою експертно-суддівської комісії РФС. Проте за добу після цієї новини арбітр відмовився від роботи.

Даніеле Орсато
Даніеле Орсато під час матчу. Фото: instagram.com/daniele.orsato/

Чому Орсато не поїде до Росії

Футбольний суддя, який працював на Кубку Світу-2022 та двох останніх континентальних першостях, поспішив дати інтерв'ю, в якому спростував інформацію про переїзд до Росії. Він заявив, що був задоволений запрошенням, але одразу ж відмовився.

Орсато заявив, що причиною відмови від роботи у РФС стала соціально-політична ситуація. Суддя не зміг ухвалити запрошення з Росії "за етичними принципами". Нині 48-річний рефері має намір зосередитись на розвитку власних проєктів в Італії.

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер. 

На Шапаренка чекають в Іспанії — гравець може піти з "Динамо". 

Олімпійська чемпіонка Коженкова зізналася, чому не здобула медаль у Парижі. 

Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Конфлікт продовжується — Беленюк не потиснув руку Гутцайту. 

санкції проти Росії скандал спорт футбол судді

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:12 На Львівщині затримали прикордонника — у чому підозрюють

11:06 Найбільше за один раз — спецназ СБУ в Курській області захопив у полон російську роту

10:56 Одесити залишились без води — адреси відключень на сьогодні

10:53 ПриватБанк та monobank блокують картки клієнтів — яка причина

10:45 Одна людина загинула та понад десяток поранені внаслідок обстрілів Херсонщини

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:24 Наслідки вечірньої атаки на Одесу — кількість постраждалих росте

10:23 Потьомкінські човни — як росіяни намагаються обманути ЗСУ в Криму

10:14 Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США

10:05 Українці активніше переходять на безготівкову оплату покупок — що найбільше купують

10:05 Сирський побував на Покровському напрямку — мета поїздки

11:12 На Львівщині затримали прикордонника — у чому підозрюють

11:06 Найбільше за один раз — спецназ СБУ в Курській області захопив у полон російську роту

10:56 Одесити залишились без води — адреси відключень на сьогодні

10:53 ПриватБанк та monobank блокують картки клієнтів — яка причина

10:45 Одна людина загинула та понад десяток поранені внаслідок обстрілів Херсонщини

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:24 Наслідки вечірньої атаки на Одесу — кількість постраждалих росте

10:23 Потьомкінські човни — як росіяни намагаються обманути ЗСУ в Криму

10:14 Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США

10:05 Українці активніше переходять на безготівкову оплату покупок — що найбільше купують

10:05 Сирський побував на Покровському напрямку — мета поїздки

18:43 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію