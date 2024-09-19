Кучер назвал нового лидера Шахтера в Лиге чемпионов

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Донецкий "Шахтер" начал выступление в новом формате Лиги чемпионов с выездной ничьей против итальянской "Болоньи" (0:0). УЕФА признал лучшим игроком "горняков" Николая Матвиенко, однако Александр Кучер выбрал другого футболиста.

Тренер назвал игрока, который помог донецкой команде удачно выступить в Италии, сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

"Шахтер" мог открыть счет в дебюте поединка против "Болоньи", однако Георгий Судаков не реализовал пенальти. У "горняков" больше не было настолько явных моментов у ворот соперника. После перерыва итальянские футболисты заставили соперника обороняться.

Дмитрий Ризнык в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Кого Кучер выделил в составе "Шахтера"

Голкипер "горняков" Дмитрий Ризнык пять раз спас свою команду от пропущенного мяча. В текстовой трансляции матча на сайте УЕФА его назвали "Стеной". Экс-наставник "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер оценил вклад вратаря в то, что "Шахтер" не проиграл в Италии.

"Я считаю, что лучший игрок "Шахтера" в этом матче — Дмитрий Ризнык. У его ворот хватало моментов, но он очень неплохо действовал, как на выходах, так и на линии. Несколько раз Дмитрий вообще спас команду", — объяснил Кучер.

Свой следующий поединок в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет в Гельзенкирхене (Германия) против итальянской "Аталанты" 2 октября.

Напомним, Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер.

Красюк раскрыл правду, почему Усика задержали в Польше.

"Арсенал" нашел замену Зинченко — в АПЛ переедет звезда из Испании.

Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента.

Жена футболиста "Шахтера" показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото.