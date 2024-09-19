Кучер назвав нового лідера Шахтаря у Лізі чемпіонів

Відомий тренер назвав нового лідера донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів
Донецький "Шахтар" розпочав виступ у новому форматі Ліги чемпіонів із виїзною нічиєю проти італійської "Болоньї" (0:0). УЄФА визнав найкращим гравцем "гірників" Миколу Матвієнка, проте Олександр Кучер обрав іншого футболіста.
Тренер назвав гравця, який допоміг донецькій команді вдало виступити в Італії, повідомляє "Український футбол".
"Шахтар" міг відкрити рахунок у дебюті поєдинку проти "Болоньї", проте Георгій Судаков не реалізував пенальті. У "гірників" більше не було настільки явних моментів біля воріт суперника. Після перерви італійські футболісти змусили суперника оборонятися.
Кого Кучер виділив у складі "Шахтаря"
Голкіпер "гірників" Дмитро Різник п'ять разів урятував свою команду від пропущеного м'яча. У текстовій трансляції матчу на сайті УЄФА його назвали "Стіною". Екснаставник "Металіста" та "Дніпра-1" Олександр Кучер оцінив внесок воротаря в те, що "Шахтар" не програв в Італії.
"Я вважаю, що найкращий гравець "Шахтаря" у цьому матчі — Дмитро Різник. У його воріт вистачало моментів, але він дуже непогано діяв як на виходах, так і на лінії. Декілька разів Дмитро взагалі врятував команду", — пояснив Кучер.
Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграє у Гельзенкірхені (Німеччина) проти італійської "Аталанти" 2 жовтня.
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