Бывшему футболисту сборной Украины нужна трансплантация сердца

Андрей Теслененко во время работы в "Черноморце". Фото: Facebook

Бывший тренер одесского "Черноморца" Андрей Телесненко испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Экс-защитник сборной Украины попал в больницу, где уже перенес операцию.

Телесненко ждет еще одну операцию на сердце, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Андрей Телесненко давно испытывает проблемы со здоровьем. Ему делали операцию в Киеве из-за сердечной недостаточности. Бывший спортсмен перенес инфаркт. Врачи говорят, что его сердце работает всего на десять процентов и тренеру необходима более серьезная операция.

Андрей Теслененко в больнице. Фото: Facebook

Что известно о Телесненко

Воспитанник николаевского "Судостроителя" дебютировал во взрослом футболе в составе одесского "Черноморца", где после окончания спортивной карьеры работал ассистентом тренера. Помимо украинских команд, Телесненко выступал в Молдове и Израиле.

Украинский футболист был чемпионом и обладателем Кубка Молдовы, завоевывал национальный Кубок и в Украине. Телесненко является обладателем серебряной медали чемпионата Украины в сезоне 1993/1994. Он провел три матча за сборную Украины.

Андрей Телесненко нуждается в трансплантации сердца. Глава Комитета ветеранского футбола Одесской областной Ассоциации футбола Александр Никифоров открыл сбор средства на операцию для бывшего спортсмена и тренера.

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