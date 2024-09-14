Колишньому футболістові збірної України потрібна трансплантація серця

Андрій Теслененко під час роботи у "Чорноморці". Фото: Facebook

Колишній тренер одеського "Чорноморця" Андрій Телесненко має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ексзахисник збірної України потрапив до лікарні, де вже переніс операцію.

Телесненко чекає ще одну операцію на серці, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Андрій Телесненко давно має проблеми зі здоров'ям. Йому робили операцію у Києві через серцеву недостатність. Колишній спортсмен переніс інфаркт. Лікарі кажуть, що його серце працює всього на десять відсотків, і тренеру потрібна серйозніша операція.

Андрій Теслененко у лікарні. Фото: Facebook

Що відомо про Телесненка

Вихованець миколаївського "Суднобудівника" дебютував у дорослому футболі у складі одеського "Чорноморця", де після закінчення спортивної кар'єри працював асистентом тренера. Окрім українських команд, Телесненко виступав у Молдові та Ізраїлі.

Український футболіст був чемпіоном та володарем Кубка Молдови, здобував національний Кубок і в Україні. Телесненко є володарем срібної медалі чемпіонату України у сезоні 1993/1994. Він провів три матчі за збірну України.

Андрій Телесненко потребує трансплантації серця. Голова Комітету ветеранського футболу Одеської обласної Асоціації футболу Олександр Никифоров відкрив збір коштів на операцію для колишнього спортсмена та тренера.

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