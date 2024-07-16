Сергей Болотников ушел служить в ВСУ после мобилизации Андрея Сенькива

Спортивный журналист Сергей Болотников. Фото: football24.ua

После мобилизации журналиста Андрея Сенькива в Вооруженные силы Украины проэкт KDK лишился и второго ведущего. В Вооруженные силы ушел Сергей Болотников.

Про свое решение уйти служить Болотников сообщил в Патреоне KDK.

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Болотников пошел служить в ВСУ

По словам Болотникова, после начала российского вторжения ВЛК признала его ограничено-пригодным. Однако после изменения законодательства в сфере мобилизации он понял, что служить придется, и начал готовиться.

"Я стал лучше готовиться. Собрал деньги на снаряжение, полечил зубы (это прямой маст хэв перед армией) и в общем привел организм в порядок, купил пульт и налетал 70 ч на симуляторе, даже побывал на Донбассе и собственными глазами увидел, как там все устроено", — написал журналист.

Болотников признался, что пытался найти вакансии в ВСУ через общеизвестные сайты. Сергей хотел работать в пресс-службе.

Затем появилась вакансия в 63-й бригаде, где в пресс-службе работает его товарищ и коллега Ростислав Ящишин, с которым они работали в "Карпатах".

"К тому времени разрулилась ситуация в 63-й бригаде, с которой мы играли благотворительный матч. Если выйдет все задуманное, то буду помогать в пресс-службе Ростику Ящишину. Еще только Олега (Смалийчука) не хватает — и лысые аферисты воссоединятся. Вот и вся история. Вчера уехал в ТЦК, оформил все документы, на днях отправляюсь в учебку", — отметил Болотников.

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