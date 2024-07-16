Сергій Болотніков пішов служити у ЗСУ після мобілізації Андрія Сеньківа

Спортивний журналіст Сергій Болотніков. Фото: football24.ua

Після мобілізації журналіста Андрія Сеньківа у Збройні сили України, проект KDK втратив і другого ведучого. До Збройних сил пішов Сергій Болотніков.

Про своє рішення піти служити Болотніков повідомив у Патреоні KDK.

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Андрій Сеньків та Сергій Болотніков. Фото: скріншот

Болотніков пішов служити у ЗСУ

За словами Болотнікова, після початку російського вторгнення ВЛК визнала його обмежено-придатним. Однак після зміни законодавства у сфері мобілізації він зрозумів, що служити доведеться та почав готуватися.

"Я став краще готуватися. Зібрав гроші на спорядження, полікував зуби (це прямий маст хев перед армією) і загалом привів організм до ладу, купив пульт і відлітав 70 год на симуляторі, навіть побував на Донбасі та на власні очі побачив, як там усе влаштовано", — написав журналіст.

Болотніков зізнався, що намагався знайти вакансії у ЗСУ через загальновідомі сайти. Сергій хотів працювати у пресслужбі.

Потім з'явилася вакансія у 63-й бригаді, де у пресслужбі працює його товариш та колега Ростислав Ящишин, з яким вони працювали у "Карпатах".

"На той час розрулилася ситуація в 63-й бригаді, з якою ми грали благодійний матч. Якщо вийде все задумане, то допомагатиму в пресслужбі Ростику Ящишину. Ще тільки Олега (Смалійчука) не вистачає — і лисі аферисти возз'єднаються. От і вся історія. Вчора поїхав у ТЦК, оформив усі документи, днями вирушаю в учебку", — зазначив Болотніков.

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