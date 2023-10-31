Известный украинский спортивный журналист попал в реанимацию — что произошло

Журналист Артем Франков. Фото: Google

У известного украинского журналиста и футбольного эксперта Артема Франкова снова проблемы со здоровьем. Он попал в реанимацию.

На официальной странице журналиста в соцсети сообщили, что у него инсульт.

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У Франкова есть улучшение

По информации со страницы Франкова, он находится в больнице после второго инсульта. Его состояние непростое, но есть улучшения.

"Дорогие друзья, пора рассказать о ситуации с Артемом Вадимовичем. Как вы знаете, он в больнице, в реанимационном отделении. Второй инсульт. Ситуация непростая, но стабильная, и на сегодняшний день видны некоторые улучшения.

Мы благодарны за каждый комментарий поддержки и ждем его скорого выздоровления вместе со всеми вами. В дальнейшем обязательно будем держать вас в курсе его восстановления, берегите себя!" — говорится в сообщении.

Отметим, что Франков с 1997 года являлся главным редактором культового в 2000-е годы журнала "Футбол", который прекратил свое существование в 2022 году.

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