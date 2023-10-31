Відомий український спортивний журналіст потрапив до реанімації — що сталося

Журналіст Артем Франков. Фото: Google

У відомого українського журналіста та футбольного експерта Артема Франкова знову проблеми зі здоров’ям. Він потрапив у реанімацію.

На офіційній сторінці журналіста в соцмережі повідомили, що у нього інсульт.

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У Франкова є покращення

За інформацією зі сторінки Франкова, він наразі в лікарні після другого інсульту. Його стан непростий, але є поліпшення.

"Дорогі друзі, настав час розповісти про ситуацію з Артемом Вадимовичем. Як ви знаєте, він у лікарні, у реанімаційному відділенні. Другий інсульт. Ситуація непроста, але стабільна, і на сьогодні видно деякі поліпшення.

Ми вдячні за кожен коментар підтримки та чекаємо на його швидке одужання разом з усіма вами. Надалі обов'язково триматимемо вас в курсі ходу відновлення, бережіть себе!" — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Франков з 1997 року був головним редактором культового у 2000 роки журнал "Футбол", який припинив своє існування 2022 року.

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