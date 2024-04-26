Известный украинский стадион разрушен после бомбардировки россиян
Еще один украинский стадион пострадал в результате агрессии российских оккупантов. Городская спортивная арена в Никополе получила серьезные повреждения.
Россияне обстреляли стадион "Электрометаллург" в Никополе, сообщает Telegram-канал "Дніпро Оперативний".
Город Никополь в Днепропетровской области регулярно страдает от российской агрессии. Практически каждый день оккупанты обстреливают его ракетами или дронами. В ходе очередной бомбардировки пострадал местный стадион.
Ущерб арене "Электрометаллург"
Появилось видео, на котором заметны результаты обстрела стадиона в Никополе. Видны воронки от взрывов прямо на поле и на трибунах. Также повреждены световые матчи и спортивный инвентарь на стадионе. Пока не известно, будут ли городские власти восстанавливать арену во время боевых действий в Украине.
Стадион "Электрометаллург" был построен еще в 1972 году. Он вмещает 7200 зрителей. В разное время на нем играли команды как из самого Никополя, так и других городов. Здесь до полномасштабной войны проводили тренировки футболисты клуба "Металлист 1925".
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