Известный украинский стадион разрушен после бомбардировки россиян

Стадион "Электрометаллург" после обстрела. Фото: скриншот Telegram

Еще один украинский стадион пострадал в результате агрессии российских оккупантов. Городская спортивная арена в Никополе получила серьезные повреждения.

Россияне обстреляли стадион "Электрометаллург" в Никополе, сообщает Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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Город Никополь в Днепропетровской области регулярно страдает от российской агрессии. Практически каждый день оккупанты обстреливают его ракетами или дронами. В ходе очередной бомбардировки пострадал местный стадион.

Ущерб арене "Электрометаллург"

Появилось видео, на котором заметны результаты обстрела стадиона в Никополе. Видны воронки от взрывов прямо на поле и на трибунах. Также повреждены световые матчи и спортивный инвентарь на стадионе. Пока не известно, будут ли городские власти восстанавливать арену во время боевых действий в Украине.

Стадион "Электрометаллург" до полномасштабной войны. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Стадион "Электрометаллург" был построен еще в 1972 году. Он вмещает 7200 зрителей. В разное время на нем играли команды как из самого Никополя, так и других городов. Здесь до полномасштабной войны проводили тренировки футболисты клуба "Металлист 1925".

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