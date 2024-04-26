Відомий український стадіон зруйновано після бомбардування росіян

Стадіон "Електрометалург" після обстрілу. Фото: скриншот Telegram

Ще один український стадіон постраждав від агресії російських окупантів. Міська спортивна арена у Нікополі зазнала серйозних пошкоджень.

Росіяни обстріляли стадіон "Електрометалург" у Нікополі, повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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Місто Нікополь у Дніпропетровській області регулярно страждає від російської агресії. Практично щодня окупанти обстрілюють його ракетами чи дронами. У ході чергового бомбардування постраждав місцевий стадіон.

Збитки арені "Електрометалург"

З'явилося відео, на якому помітні результати обстрілу стадіону у Нікополі. Видно воронки від вибухів прямо на полі та на трибунах. Також пошкоджено світлові матчі та спортивний інвентар на стадіоні. Поки не відомо, чи міська влада відновлюватиме арену під час бойових дій в Україні.

Стадіон "Електрометалург" до повномасштабної війни. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Стадіон "Електрометалург" був побудований ще 1972 року. Він вміщує 7200 глядачів. У різний час на ньому грали команди як із самого Нікополя, так і з інших міст. Тут до повномасштабної війни проводили тренування футболісти клубу "Металіст 1925".

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