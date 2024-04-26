Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомий український стадіон зруйновано після бомбардування росіян arrow

Відомий український стадіон зруйновано після бомбардування росіян

26 квітня 2024 09:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український стадіон зруйновано після бомбардування росіян
Стадіон "Електрометалург" після обстрілу. Фото: скриншот Telegram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український стадіон постраждав від агресії російських окупантів. Міська спортивна арена у Нікополі зазнала серйозних пошкоджень.

Росіяни обстріляли стадіон "Електрометалург" у Нікополі, повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Читайте також:

Місто Нікополь у Дніпропетровській області регулярно страждає від російської агресії. Практично щодня окупанти обстрілюють його ракетами чи дронами. У ході чергового бомбардування постраждав місцевий стадіон.

Збитки арені "Електрометалург"

З'явилося відео, на якому помітні результати обстрілу стадіону у Нікополі. Видно воронки від вибухів прямо на полі та на трибунах. Також пошкоджено світлові матчі та спортивний інвентар на стадіоні. Поки не відомо, чи міська влада відновлюватиме арену під час бойових дій в Україні.

Стадіон Електрометалург у Нікополі
Стадіон "Електрометалург" до повномасштабної війни. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Стадіон "Електрометалург" був побудований ще 1972 року. Він вміщує 7200 глядачів. У різний час на ньому грали команди як із самого Нікополя, так і з інших міст. Тут до повномасштабної війни проводили тренування футболісти клубу "Металіст 1925".

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби.

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію. 

Почеттіно буде звільнено з "Челсі" — клуб знайшов нового тренера.

війна
спорт
футбол
стадіони
Нікополь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри