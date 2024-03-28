Известный украинский тренер получил тяжелое ранение на фронте
Заслуженный тренер по боксу Иван Михеев едва не погиб при выполнении оперативного задания на одном из самых горячих участков фронта. Он получил тяжелое ранение и был госпитализирован.
Иван Михеев был первым тренером знаменитого боксера Виктора Постола, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Киевской областной федерации бокса.
Много лет назад Иван Михеев создал секцию бокса в спортзале школы Дымера Киевской области. Именно там начал заниматься боксом Виктор Постол. Будущий чемпион мира по боксу по версии WBC под руководством наставника делал первые успехи на ринге и понял, чего хочет добиться в боксе.
Михеев на фронте
Спортивный тренер добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В последнее время он боролся с оккупантами на Донецком направлении. Михеев получил звание сержанта пограничных войск "Стальная граница".
Почти месяц назад воин с позывным "Тренер" получил тяжелое ранение. Он провел три недели в реанимации в военном госпитале Харькова. Недавно Михеева перевезли в Киевский пограничный госпиталь. Состояние воина оценивается как тяжелое, но врачи считают, что тренер сумеет выздороветь.
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