Известный украинский тренер получил тяжелое ранение на фронте

Иван Михеев и Виктор Постол. Фото: instagram

Заслуженный тренер по боксу Иван Михеев едва не погиб при выполнении оперативного задания на одном из самых горячих участков фронта. Он получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Иван Михеев был первым тренером знаменитого боксера Виктора Постола, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Киевской областной федерации бокса.

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Много лет назад Иван Михеев создал секцию бокса в спортзале школы Дымера Киевской области. Именно там начал заниматься боксом Виктор Постол. Будущий чемпион мира по боксу по версии WBC под руководством наставника делал первые успехи на ринге и понял, чего хочет добиться в боксе.

Иван Михеев на фронте. Фото: facebook

Михеев на фронте

Спортивный тренер добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В последнее время он боролся с оккупантами на Донецком направлении. Михеев получил звание сержанта пограничных войск "Стальная граница".

Почти месяц назад воин с позывным "Тренер" получил тяжелое ранение. Он провел три недели в реанимации в военном госпитале Харькова. Недавно Михеева перевезли в Киевский пограничный госпиталь. Состояние воина оценивается как тяжелое, но врачи считают, что тренер сумеет выздороветь.

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