Відомий український тренер отримав важке поранення на фронті

Іван Міхєєв та Віктор Постол. Фото: instagram

Заслужений тренер з боксу Іван Міхєєв ледь не загинув під час виконання оперативного завдання на одній із найгарячіших ділянок фронту. Він отримав важке поранення та був госпіталізований.

Іван Міхєєв був першим тренером знаменитого боксера Віктора Постола, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook-аккаунт Київської обласної федерації боксу.

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Багато років тому Іван Міхєєв створив секцію боксу у спортзалі школи Димера Київської області. Саме там почав займатись боксом Віктор Постол. Майбутній чемпіон світу з боксу за версією WBC під керівництвом наставника робив перші успіхи на рингу і зрозумів, чого хоче досягти у боксі.

Іван Міхєєв на фронті. Фото: facebook

Міхєєв на фронті

Спортивний тренер добровільно приєднався до Збройних Сил України. Останнім часом він боровся з окупантами на Донецькому напрямку. Міхєєв отримав звання сержанта прикордонних військ "Сталевий кордон".

Майже місяць тому воїн із позивним "Тренер" отримав тяжке поранення. Він провів три тижні у реанімації у військовому шпиталі Харкова. Нещодавно Міхєєва перевезли до Київського прикордонного шпиталю. Стан воїна оцінюється як важкий, але лікарі вважають, що тренер зможе одужати.

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