Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомий український тренер отримав важке поранення на фронті arrow

Відомий український тренер отримав важке поранення на фронті

28 березня 2024 16:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український тренер отримав важке поранення на фронті
Іван Міхєєв та Віктор Постол. Фото: instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Заслужений тренер з боксу Іван Міхєєв ледь не загинув під час виконання оперативного завдання на одній із найгарячіших ділянок фронту. Він отримав важке поранення та був госпіталізований.

Іван Міхєєв був першим тренером знаменитого боксера Віктора Постола, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook-аккаунт Київської обласної федерації боксу.

Читайте також:

Багато років тому Іван Міхєєв створив секцію боксу у спортзалі школи Димера Київської області. Саме там почав займатись боксом Віктор Постол. Майбутній чемпіон світу з боксу за версією WBC під керівництвом наставника робив перші успіхи на рингу і зрозумів, чого хоче досягти у боксі.

Іван Міхєєв
Іван Міхєєв на фронті. Фото: facebook

Міхєєв на фронті

Спортивний тренер добровільно приєднався до Збройних Сил України. Останнім часом він боровся з окупантами на Донецькому напрямку. Міхєєв отримав звання сержанта прикордонних військ "Сталевий кордон".

Майже місяць тому воїн із позивним "Тренер" отримав тяжке поранення. Він провів три тижні у реанімації у військовому шпиталі Харкова. Нещодавно Міхєєва перевезли до Київського прикордонного шпиталю. Стан воїна оцінюється як важкий, але лікарі вважають, що тренер зможе одужати.

Нагадаємо, Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця. 

Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.

"Шахтар" може продати молоду зірку у відомий клуб. 

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.

Довбик чи Яремчук — Маркевич пояснив, хто має грати в основі збірної України. 

війна
спорт
бокс
Спортсмени у ЗСУ
Віктор Постол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ