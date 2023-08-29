Известный украинский тренер отказал "Заре": он за границей и не хочет возвращаться
Луганская "Заря" летом обращалась к известному украинскому тренеру, чтобы тот возглавил команду. Он мог руководить ею еще в 2020 году после Виктора Скрипника.
Речь идет об Александре Бабиче, сообщил журналист Игорь Цыганик.
Отметим, что Лалатович подал в отставку после ничьей с "Минаем" (1:1). Команда потеряла очки в четырех из пяти матчей УПЛ и проиграла "Славии" (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Конференций.
Бабич проводит время за границей
По словам источника, летом руководство "Зари" вышло на Бабича и предлагало возглавить команду. Но специалист пока находится за границей и не планирует возвращаться.
"Кто кандидат? Александр Бабич мог быть кандидатом, но летом отказался из-за того, что не захотел возвращаться в Украину".
Будем откровенны. Сказал, что ему на этом этапе за границей лучше", — сказал Цыганик.
С 2022 года Бабич работает тренером-консультантом в болгарской "Фратрии".
Ранее специалист тренировал "Черноморец", "Мариуполь" и "Кривбасс".
Следующим тренером "Зари" станет 50-летний украинский специалист Валерий Кривенцов.
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