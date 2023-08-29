Відомий український тренер відмовив "Зорі": він за кордоном й не хоче повертатися

Олександр Бабич. Фото: УАФ

Луганська "Зоря" влітку зверталася до відомого українського тренера, щоб той очолив команду. Він міг керувати нею ще 2020 року замість Віктора Скрипника.

Мова йде про Олександра Бабича, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Зазначимо, що Лалатович подав у відставку після нічиєї з "Минаєм" (1:1). Команда втратила очки в чотирьох матчах із п’яти та програла "Славії" (0:2) в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги Конференцій.

Бабич проводить час за кордоном

За словами джерела, влітку керівництво "Зорі" вийшло на Бабича та пропонували очолити команду. Але фахівець наразі знаходиться за кордоном та не планує повертатися.

"Хто кандидат? Олександр Бабич міг бути кандидатом, але влітку відмовився через те, що не захотів повертатися в Україну.

Будемо відвертими. Сказав, що йому на цьому етапі за кордоном краще", — сказав Циганик.

З 2022 року Бабич працює тренером-консультантом в болгарській "Фратрії".

Раніше спеціаліст тренував "Чорноморець", "Маріуполь" та "Кривбас".

Наступним тренером "Зорі" стане 50-річний український спеціаліст Валерій Кривенцов.

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