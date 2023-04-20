Известных украинских тренеров лишили спортивных званий за сотрудничество с оккупантами, — Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН

Несколько известных украинских спортсменов были лишены званий за сотрудничество с российскими оккупационными войсками. Все они проживают во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Еще недавно эти атлеты прославляли Украину на международных турнирах, но в 2022 году выбрали другой путь, сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

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Мэр Мелитополя Иван Федоров назвал фамилии спортсменов, которые были лишены всех ранее завоеванных регалий. Причиной стало их решение о том, что "спорт вне войны". Сейчас эти люди служат врагу на временно оккупированных территориях.

Спортсмены, которые перешли на сторону оккупантов

Перестал быть мастером спорта Украины международного класса Виктор Савченко. Титулованный тренер по кикбоксингу из Мелитополя сейчас работает на оккупационные власти и больше не имеет права обучать дисциплине украинских детей.

Спортсмены-коллаборанты из Мелитополя. Фото: скриншот Telegram

Спортивного звания "Мастер спорта Украины" лишены также мелитопольцы Андрей Рыбницкий (гандбол), Дмитрий Хассай (бодибилдинг) и Дмитрий Глек с Романом Дзюбой (оба — пауэрлифтинг).

"До недавнего времени все они славились своими спортивными достижениями. Нынче — тем, что продались врагу за рубли. Другим коллаборантам приготовиться! Придет и ваша очередь отвечать за измену", — написал Иван Федоров.

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