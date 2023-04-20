Відомих українських тренерів позбавили спортивних звань за співпрацю з окупантами, — Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН

Декілька відомих українських спортсменів були позбавлені звань за співпрацю з російськими окупаційними військами. Усі вони проживають у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Ще нещодавно ці атлети прославляли Україну на міжнародних турнірах, але у 2022 році обрали інший шлях, повідомив Telegram-канал "РІА-Мелітополь".

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Мер Мелітополя Іван Федоров назвав прізвища спортсменів, які були позбавлені всіх раніше завойованих регалій. Причиною стало їхнє рішення про те, що "спорт поза війною". Нині ці люди служать ворогові на тимчасово окупованих територіях.

Спортсмени, які перейшли на бік окупантів

Припинив бути майстром спорту України міжнародного класу Віктор Савченко. Титулований тренер з кікбоксингу з Мелітополя зараз працює на окупаційну владу і більше не має права навчати дисципліну українських дітей.

Спортсмени-колаборанти із Мелітополя. Фото: скріншот Telegram

Спортивного звання "Майстер спорту України" позбавлені також мелітопольці Андрій Рибницький (гандбол), Дмитро Хассай (бодібілдинг) та Дмитро Глек із Романом Дзюбою (обидва — пауерліфтинг).

"До недавнього часу всі вони славилися своїми спортивними здобутками. Нині - тим, що продавалися ворогові за рублі. Іншим колаборантам приготуватися! Прийде і ваша черга відповідати за зраду", — написав Іван Федоров.

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