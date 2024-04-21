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Известно, сколько Шахтеру заплатят за нападающего Келси

21 апреля 2024 13:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Известно, сколько Шахтеру заплатят за нападающего Келси
Форвард "Шахтера" Кевин Келси. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" вскоре расстанется с талантливым центрфорвардом из Венесуэлы Кевином Келси. Профайл футболиста, который хорошо зарекомендовал себя при прошлых тренерах "горняков", не подошел Марино Пушичу.

Об возможном трансфере сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации источника, венесуэлец перейдет на правах аренды в американский клуб "Цинциннати" из МЛС. Футболист уже попрощался с партнерами по команде и вылетел в США.

За аренду Келси до конца сезоне "Шахтер" заработает 800 тысяч долларов. Если Кевин себя зарекомендует, то у "Цинциннати" будет право выкупа за 7 млн долларов.

Если удастся реализовать футболиста, то за него в общем "Шахтер" заработает 7,8 млн долларов. Купили же 19-летнего футболиста за 1 млн евро у "Бостон Ривер"

В текущем сезоне к Келси в 20 матчах за "Шахтер" забил три гола.

Всего у Келси в "Шахтере" девять голов и три ассиста в 27 матчах за клуб.

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