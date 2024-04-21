Відомо, скільки Шахтарю заплатять за нападаючого Келсі
Донецький "Шахтар" незабаром розтанеться з талановитим центрфорвардом із Венесуели Кевіном Келсі. Профайл футболіста, який добре зарекомендував себе за минулих тренерів "гірників", не підійшов Маріно Пушичу.
Про можливий трансфер повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Пушичу потрібні Сікан та Траоре, а не Келсі
За інформацією джерела, венесуелець перейде на правах оренди до американського клубу "Цинциннаті" з МЛС. Футболіст уже попрощався з партнерами по команді та вилетів до США.
За оренду Келсі до кінця сезону "Шахтар" заробить 800 тисяч доларів. Якщо Кевін себе зарекомендує, то "Цинциннаті" матиме право викупу за 7 млн доларів.
Якщо вдасться реалізувати футболіста, то за нього загалом "Шахтар" заробить 7,8 млн доларів. Купили ж 19-річного футболіста за 1 млн євро у "Бостон Рівер"
У поточному сезоні до Келсі у 20 матчах за "Шахтар" забив три голи.
Всього у Келсі у "Шахтарі" дев'ять голів і три асисти у 27 матчах за клуб.
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