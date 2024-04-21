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Відомо, скільки Шахтарю заплатять за нападаючого Келсі

21 квітня 2024 13:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Відомо, скільки Шахтарю заплатять за нападаючого Келсі
Форвард "Шахтаря" Кевін Келсі. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" незабаром розтанеться з талановитим центрфорвардом із Венесуели Кевіном Келсі. Профайл футболіста, який добре зарекомендував себе за минулих тренерів "гірників", не підійшов Маріно Пушичу.

Про можливий трансфер повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, венесуелець перейде на правах оренди до американського клубу "Цинциннаті" з МЛС. Футболіст уже попрощався з партнерами по команді та вилетів до США.

За оренду Келсі до кінця сезону "Шахтар" заробить 800 тисяч доларів. Якщо Кевін себе зарекомендує, то "Цинциннаті" матиме право викупу за 7 млн доларів.

Якщо вдасться реалізувати футболіста, то за нього загалом "Шахтар" заробить 7,8 млн доларів. Купили ж 19-річного футболіста за 1 млн євро у "Бостон Рівер"

У поточному сезоні до Келсі у 20 матчах за "Шахтар" забив три голи.

Всього у Келсі у "Шахтарі" дев'ять голів і три асисти у 27 матчах за клуб.

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футбол
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Кевін Келсі
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