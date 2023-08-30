Известного английского футболиста избила толпа болельщиков: видео происшествия

Игроки "Ньюкасла" празднуют гол. Фото: instagram.com/nufc/

В Англии произошел неприятный инцидент с участием ведущего игрока одного из самых известных клубов Премьер-лиги. Капитан "Ньюкасла" Джамал Ласселлс подрался с болельщиками.

По мотивам происшествия футболист обратился к медикам за помощью, сообщает Daily Mail.

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Полузащитник Джамал Ласселлс решил сходить в один из пабов Ньюкасла после поражения "сорок" в матче АПЛ против "Манчестер Сити" (0:1). 29-летний футболист хотел выпит вместе с братом и другом, но события того вечера вышли из-под контроля.

Драка с участием футболиста

На выходе из паба кто-то задел плечом брата Ласселлса. Джамал обернулся и потребовал извинений, но вместо этого в него бросили бутылку. Началась драка, причем игрока одновременно избивали сразу несколько человек. Они даже угрожали застрелить игрока.

Джамал Ласселлс (справа) на тренировке. Фото: instagram.com/nufc/

Ласселлс сумел повалить одного из них на пол и активно отбивался от остальных хулиганов, однако силы сторон были явно не равны. Но того, как приехала полиция, футболист получил несколько травм от нападавших. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Пока не известно, придется ли Ласселлсу пропустить несколько матчей "Ньюкасла". В ближайшую субботу "сороки" сыграют на выезде против "Брайтона".

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