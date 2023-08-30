Відомого англійського футболіста побив натовп уболівальників: відео нападу

Гравці "Ньюкасла" святкують гол. Фото: instagram.com/nufc/

В Англії стався неприємний інцидент за участю провідного гравця одного з найвідоміших клубів Прем'єр-ліги. Капітан "Ньюкасла" Джамал Ласселлс побився з уболівальниками.

За мотивами події футболіст звернувся до медиків за допомогою, повідомляє Daily Mail.

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Півзахисник Джамал Ласселлс вирішив сходити в один із пабів Ньюкасла після поразки "сорок" у матчі АПЛ проти "Манчестер Сіті" (0:1). 29-річний футболіст хотів випити разом із братом та другом, але події того вечора вийшли з-під контролю.

Бійка за участю футболіста

На виході з бара хтось зачепив плечем брата Ласселлса. Джамал обернувся і зажадав вибачень, але натомість у нього кинули пляшку. Почалася бійка, причому гравця одночасно били відразу кілька людей. Вони навіть загрожували застрелити гравця.

Джамал Ласселлс (праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/nufc/

Ласселлс зумів повалити одного з них на підлогу й активно відбивався від решти хуліганів, проте сили сторін були явно не рівні. Але як приїхала поліція, футболіст отримав кілька травм від нападників. Він був змушений звернутися за медичною допомогою.

Поки не відомо, чи доведеться Ласселлсу пропустити кілька матчів "Ньюкаслу". Найближчої суботи "сороки" зіграють на виїзді проти "Брайтона".

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