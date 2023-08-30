Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомого англійського футболіста побив натовп уболівальників: відео нападу arrow

Відомого англійського футболіста побив натовп уболівальників: відео нападу

30 серпня 2023 11:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомого англійського футболіста побив натовп уболівальників: відео нападу
Гравці "Ньюкасла" святкують гол. Фото: instagram.com/nufc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В Англії стався неприємний інцидент за участю провідного гравця одного з найвідоміших клубів Прем'єр-ліги. Капітан "Ньюкасла" Джамал Ласселлс побився з уболівальниками.

За мотивами події футболіст звернувся до медиків за допомогою, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Півзахисник Джамал Ласселлс вирішив сходити в один із пабів Ньюкасла після поразки "сорок" у матчі АПЛ проти "Манчестер Сіті" (0:1). 29-річний футболіст хотів випити разом із братом та другом, але події того вечора вийшли з-під контролю.

Бійка за участю футболіста

На виході з бара хтось зачепив плечем брата Ласселлса. Джамал обернувся і зажадав вибачень, але натомість у нього кинули пляшку. Почалася бійка, причому гравця одночасно били відразу кілька людей. Вони навіть загрожували застрелити гравця.

Джамал Ласселльс
Джамал Ласселлс (праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/nufc/

Ласселлс зумів повалити одного з них на підлогу й активно відбивався від решти хуліганів, проте сили сторін були явно не рівні. Але як приїхала поліція, футболіст отримав кілька травм від нападників. Він був змушений звернутися за медичною допомогою.

Поки не відомо, чи доведеться Ласселлсу пропустити кілька матчів "Ньюкаслу". Найближчої суботи "сороки" зіграють на виїзді проти "Брайтона".

Нагадаємо, Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу. 

Михайло Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна. 

Роман Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу. 

Мілевський здивував колишнього партнера з "Динамо" несподіваним подарунком. 

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз