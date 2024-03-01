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Известного российского спортсмена могут надолго посадить в тюрьму

1 марта 2024 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известного российского спортсмена могут надолго посадить в тюрьму
Николай Зимирев во время тренировки. Фото: instagram.com/sportand.life_official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Российского спортсмена Николая Зимирева обвинили в экстремизме. Бывший лыжник почтил память жертв политических репрессий и сделал "провокационные" заявления на своей странице в социальной сети. 

Зимирев арестован, ему грозит тюремный срок, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ. 

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Николай Зимирев может стать очередной жертвой политического режима в России. Известный в прошлом представитель лыжных гонок арестован на 15 суток по решению центрального районного суда города Сочи. 

Николай Зимирев
Николай Зимирев поддерживает спортивную форму. Фото: instagram.com/sportand.life_official/

Зимирева обвиняют в экстремизме. Сначала он возложил цветы к стихийному памятнику жертвам политических репрессий. Затем, согласно утверждению стороны обвинения, "осуществил публичную демонстрацию" бело-сине-белого флага. Эта символика, на которой красная полоса заменена белой, является одним из символов противников так называемой российской военной операции.

Прокурор настаивает на реальном тюремном сроке для Зимирева. Николая могут отправить в тюрьму сроком на четыре года. Он полностью отрицает свою вину. 

Чем известен Николай Зимирев 

В прошлом спортсмен дважды становился победителем чемпионата России по лыжным гонкам в сверхмарафонских дистанциях. После окончания активной карьеры Николай Зимирев был членом тренерского штаба сборной России по лыжным гонкам. В последние годы бывший лыжник работал научным сотрудником лаборатории научно-методического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд. 

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.

"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.

"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

суд
спорт
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Лыжный спорт

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