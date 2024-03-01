Відомого російського спортсмена можуть надовго посадити до в'язниці

Микола Зимірєв під час тренування. Фото: instagram.com/sportand.life_official/

Російського спортсмена Миколу Зимірєва звинуватили в екстремізмі. Колишній лижник вшанував пам'ять жертв політичних репресій та зробив "провокаційні" заяви на своїй сторінці у соціальній мережі.

Зимірєва заарештовано, йому загрожує тюремний термін, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Микола Зимірєв підтримує спортивну форму. Фото: instagram.com/sportand.life_official/

Зимірєва звинувачують в екстремізмі. Спочатку він поклав квіти до стихійної пам'ятки жертвам політичних репресій. Потім, за твердженням сторони звинувачення, "здійснив публічну демонстрацію" біло-синьо-білого прапора. Ця символіка, де червона смуга замінена білої, одна із символів противників так званої російської військової операції.

Прокурор наполягає на реальному в'язниці для Зимірєва. Миколу можуть відправити у в'язницю на чотири роки. Він повністю заперечує провину.

Чим відомий Микола Зимірєв

У минулому спортсмен двічі ставав переможцем чемпіонату Росії з лижних перегонів у надмарафонських дистанціях. Після закінчення активної кар'єри Микола Зимірєв був членом тренерського штабу збірної Росії з лижних перегонів. Останніми роками колишній лижник працював науковим співробітником лабораторії науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів збірних команд.

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