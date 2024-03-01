Відомого російського спортсмена можуть надовго посадити до в'язниці
Російського спортсмена Миколу Зимірєва звинуватили в екстремізмі. Колишній лижник вшанував пам'ять жертв політичних репресій та зробив "провокаційні" заяви на своїй сторінці у соціальній мережі.
Зимірєва заарештовано, йому загрожує тюремний термін, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.
Микола Зимірєв може стати черговою жертвою політичного режиму в Росії. Відомого минулого представника лижних перегонів заарештовано на 15 діб за рішенням центрального районного суду міста Сочі.
Зимірєва звинувачують в екстремізмі. Спочатку він поклав квіти до стихійної пам'ятки жертвам політичних репресій. Потім, за твердженням сторони звинувачення, "здійснив публічну демонстрацію" біло-синьо-білого прапора. Ця символіка, де червона смуга замінена білої, одна із символів противників так званої російської військової операції.
Прокурор наполягає на реальному в'язниці для Зимірєва. Миколу можуть відправити у в'язницю на чотири роки. Він повністю заперечує провину.
Чим відомий Микола Зимірєв
У минулому спортсмен двічі ставав переможцем чемпіонату Росії з лижних перегонів у надмарафонських дистанціях. Після закінчення активної кар'єри Микола Зимірєв був членом тренерського штабу збірної Росії з лижних перегонів. Останніми роками колишній лижник працював науковим співробітником лабораторії науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів збірних команд.
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