Известному футболисту диагностировали онкологическую болезнь

Штефан Лайнер покидает поле. Фото: instagram.com/official_lainer/

Полузащитник сборной Австрии и менхенгладбахской "Боруссии" Штефан Лайнер не сможет выйти на поле в ближайшие месяцы. У опытного футболиста обнаружили рак лимфатических узлов.

Лайнер пройдет курс химиотерапии в Германии, сообщил официальный сайт "Боруссии".

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Штефан Лайнер перешел в "Боруссию" в 2019 году. С тех пор он стал одним из лидеров команды, за которую сыграл больше ста поединков. Однако в новом сезоне "жеребцы" будут вынуждены обходиться без 30-летнего футболиста.

Штефан Лайнер в атаке. Фото: instagram.com/official_lainer/

Диагноз Лайнера

В последние недели самочувствие хавбека сборной Австрии начало ухудшаться. Футболист прошел углубленное медицинское обследование. Диагноз врачей оказался страшным: онкологическое заболевание. Профессиональный спортсмен заболел раком лимфатических узлов.

Гладбахская "Боруссия" выпустила специальное заявление, в котором пообещала оказать всю необходимую поддержку и самому Лайнеру, и его семье. Футболист вынужден пройти курс химиотерапии, и клуб не оставит его один на один с бедой. В "Боруссии" сделают все возможное для того, чтобы Штефан выздоровел и вернулся на поле.

В прошлом сезоне Лайнер провел за "Боруссию" 18 матчей во всех турнирах. Его контракт с "жеребцами" действует до лета 2024 года.

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