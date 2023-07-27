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Известному футболисту диагностировали онкологическую болезнь

27 июля 2023 15:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известному футболисту диагностировали онкологическую болезнь
Штефан Лайнер покидает поле. Фото: instagram.com/official_lainer/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Австрии и менхенгладбахской "Боруссии" Штефан Лайнер не сможет выйти на поле в ближайшие месяцы. У опытного футболиста обнаружили рак лимфатических узлов.

Лайнер пройдет курс химиотерапии в Германии, сообщил официальный сайт "Боруссии". 

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Штефан Лайнер перешел в "Боруссию" в 2019 году. С тех пор он стал одним из лидеров команды, за которую сыграл больше ста поединков. Однако в новом сезоне "жеребцы" будут вынуждены обходиться без 30-летнего футболиста. 

Штефан Лайнер
Штефан Лайнер в атаке. Фото: instagram.com/official_lainer/

Диагноз Лайнера 

В последние недели самочувствие хавбека сборной Австрии начало ухудшаться. Футболист прошел углубленное медицинское обследование. Диагноз врачей оказался страшным: онкологическое заболевание. Профессиональный спортсмен заболел раком лимфатических узлов. 

Гладбахская "Боруссия" выпустила специальное заявление, в котором пообещала оказать всю необходимую поддержку и самому Лайнеру, и его семье. Футболист вынужден пройти курс химиотерапии, и клуб не оставит его один на один с бедой. В "Боруссии" сделают все возможное для того, чтобы Штефан выздоровел и вернулся на поле. 

В прошлом сезоне Лайнер провел за "Боруссию" 18 матчей во всех турнирах. Его контракт с "жеребцами" действует до лета 2024 года. 

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