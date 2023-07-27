Відомому футболісту діагностували онкологічну хворобу

Штефан Лайнер залишає поле. Фото: instagram.com/official_lainer/

Півзахисник збірної Австрії та менхенгладбахської "Боруссії" Штефан Лайнер не зможе вийти на поле найближчими місяцями. У досвідченого футболіста виявили рак лімфатичних вузлів.

Лайнер пройде курс хімієтерапії у Німеччині, повідомив офіційний сайт "Борусії".

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Штефан Лайнер перейшов до "Боруссії" у 2019 році. З того часу він став одним із лідерів команди, за яку зіграв понад сто поєдинків. Однак у новому сезоні "жеребці" будуть змушені обходитися без 30-річного футболіста.

Штефан Лайнер в атаці. Фото: instagram.com/official_lainer/

Діагноз Лайнера

В останні тижні самопочуття хавбека збірної Австрії почало погіршуватися. Футболіст пройшов поглиблене медичне обстеження. Діагноз лікарів виявився страшним: онкологічне захворювання. Професійний спортсмен захворів на рак лімфатичних вузлів.

Гладбахська "Боруссія" випустила спеціальну заяву, в якій пообіцяла надати всю необхідну підтримку і самому Лайнеру, і його родині. Футболіст змушений пройти курс хімієтерапії, і клуб не залишить його віч-на-віч з бідою. У "Борусії" зроблять усе можливе для того, щоб Штефан одужав та повернувся на поле.

Минулого сезону Лайнер провів за "Боруссію" 18 матчів у всіх турнірах. Його контракт із "жеребцями" діє до літа 2024 року.

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