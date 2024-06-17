Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Военные с грустью смотрели на поражение Украины от Румынии — фото arrow

Военные с грустью смотрели на поражение Украины от Румынии — фото

17 июня 2024 20:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фото реакции военных на поражение Украины на Евро-2024 от Румынии
Военные смотрят матч Румыния — Украина. Фото: Reuters
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом туре Евро-2024 сборная Украины сыграла с Румынией. Команда Сергея Реброва уступила со счетом 0:3.

За поражением Украины следили многие военные, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как военные смотрели матч Румыния — Украина

В сеть попали фото одного из подразделений около передовой в Донецкой области.

Военные с грустью реагировали на пропущенные голы и дальнейшее поражение Украины.

Отметим, что сборная Украины в матче с Румынией пропустила в первом тайме от Николае Станчи, а во второй половине игры забивали Резван Марин и Денис Дрегуш. Сине-желтые больше держали мяч, но с большой сложностью организовывали моменты около ворот соперника.

Украина после игры с Румынией должна сыграть против команд Словакии и Бельгии. В этих матчах команде Реброва необходимо взять шесть очков за две победы, чтобы гарантировать выход в плей-офф. В случае выигранной игры и ничьей шансы на выход в 1/8 финала будут меньше.

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета. 

"Арсенал" и "Ньюкасл" готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока. 

"Арсенал" готовит "Жироне" щедрое предложение по Довбику — что известно.

Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией.

футбол
Сборная Украины по футболу
Румыния
Евро-2024 по футболу
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор