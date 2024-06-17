Фото реакции военных на поражение Украины на Евро-2024 от Румынии

Военные смотрят матч Румыния — Украина. Фото: Reuters

В первом туре Евро-2024 сборная Украины сыграла с Румынией. Команда Сергея Реброва уступила со счетом 0:3.

За поражением Украины следили многие военные, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как военные смотрели матч Румыния — Украина

В сеть попали фото одного из подразделений около передовой в Донецкой области.

Военные с грустью реагировали на пропущенные голы и дальнейшее поражение Украины.

Отметим, что сборная Украины в матче с Румынией пропустила в первом тайме от Николае Станчи, а во второй половине игры забивали Резван Марин и Денис Дрегуш. Сине-желтые больше держали мяч, но с большой сложностью организовывали моменты около ворот соперника.

Украина после игры с Румынией должна сыграть против команд Словакии и Бельгии. В этих матчах команде Реброва необходимо взять шесть очков за две победы, чтобы гарантировать выход в плей-офф. В случае выигранной игры и ничьей шансы на выход в 1/8 финала будут меньше.

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