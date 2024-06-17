Фото реакції військових на поразку України на Євро-2024 від Румунії

Військові дивляться матч Румунія — Україна. Фото: Reuters

У першому турі Євро-2024 збірна України зіграла з Румунією. Команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:3.

За поразкою України слідкувало багато військових, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як військові дивилися матч Румунія — Україна

В мережу потрапили фото одного із підрозділів біля передової в Донецькій області.

Військові з сумом реагували на пропущені голи та подальшу поразку України.

Зазначимо, що збірна України в матчі з Румунією пропустила в першому таймі від Ніколае Станчу, а в другій половині гри забивали Резван Марін та Денис Дрегуш. Синьо-жовті більше тримали м’яч, але з великою складністю організовували моменти біля воріт суперника.

Україна після гри з Румунією має зіграти проти команд Словаччини та Бельгії. У цих матчах команді Реброва необхідно взяти шість очок за дві перемоги, щоб гарантувати вихід в плей-оф. У випадку виграної гри та нічиєї шанси на вихід в 1/8 фіналу будуть менші.

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