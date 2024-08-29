Богдан Исаченко перейдет в испанскую Гранаду - что известно

Игроки "Динамо" на тренировке. Фото: ФК Динамо

Испанская "Гранада" объявила о подписании украинского футболиста Богдана Исаченко. Однако голкипер будет выступать за резервную команду.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Трансфер Исаченко в Гранаду

ФК "Гранада" достигла соглашения с голкипером Богданом Исаченко о его присоединении к клубу. СМИ сообщают, что он будет выступать за резервную команду "Рекреативо Гранада".

Сообщение о переходе Исаченко в Гранаду. Фото: granadacf.es

Пока деталей соглашения испанский клуб не сообщает.

Известно, что украинский футболист прошел академию киевского "Динамо", затем выступал в Португалии. Там он успел сыграть за "Спортинг" из Браги и "СКУ Торренсе".

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Николаю предложили выгодный контракт в одном из популярнейших клубов Италии.

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".

Определились все участники Лиги чемпионов и их корзины посева.