Богдан Исаченко перейдет в испанскую Гранаду - что известно

Воспитанник Динамо перешел в команду из испанской Сегунды — детали
Испанская "Гранада" объявила о подписании украинского футболиста Богдана Исаченко. Однако голкипер будет выступать за резервную команду.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Трансфер Исаченко в Гранаду
ФК "Гранада" достигла соглашения с голкипером Богданом Исаченко о его присоединении к клубу. СМИ сообщают, что он будет выступать за резервную команду "Рекреативо Гранада".
Пока деталей соглашения испанский клуб не сообщает.
Известно, что украинский футболист прошел академию киевского "Динамо", затем выступал в Португалии. Там он успел сыграть за "Спортинг" из Браги и "СКУ Торренсе".
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