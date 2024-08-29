Богдан Ісаченко перейде до іспанської Гранади — що відомо

Вихованець Динамо перейшов у команду з іспанської Сегунди — деталі
Іспанська "Гранада" оголосила про підписання українського футболіста Богдана Ісаченко. Проте виступатиме голкіпер за резервну команду.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Трансфер Ісаченко до Гранади
ФК "Гранада" досягла угоди з голкіпером Богданом Ісаченко щодо його приєднання до клубу. ЗМІ повідомляють, що він виступатиме за резервну команду "Рекреативо Гранаду".
Наразі деталей угоди іспанський клуб не повідомляє.
Відомо, що український футболіст пройшов академію київського "Динамо", згодом виступав у Португалії. Там він встиг зіграти за "Спортінг" з Браги та "СКУ Торренсе".
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