Богдан Ісаченко перейде до іспанської Гранади — що відомо

Гравці Динамо на тренуванні. Фото: ФК Динамо

Іспанська "Гранада" оголосила про підписання українського футболіста Богдана Ісаченко. Проте виступатиме голкіпер за резервну команду.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Трансфер Ісаченко до Гранади

ФК "Гранада" досягла угоди з голкіпером Богданом Ісаченко щодо його приєднання до клубу. ЗМІ повідомляють, що він виступатиме за резервну команду "Рекреативо Гранаду".

Повідомлення про перехід Ісаченка до Гранади. Фото: granadacf.es

Наразі деталей угоди іспанський клуб не повідомляє.

Відомо, що український футболіст пройшов академію київського "Динамо", згодом виступав у Португалії. Там він встиг зіграти за "Спортінг" з Браги та "СКУ Торренсе".

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