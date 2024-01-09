Воспитанник Динамо вернулся в Кривбасс

Футболисты "Кривбасса" перед матчем. Фото: instagram.com/khoblenko/

Лидер турнирной таблицы украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" начал подготовку ко которой половине сезона. Команда Юрия Вернидуба вышла из отпуска.

На тренировке "Кривбасса" появился новый футболист, сообщает официальный сайт клуба.

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Днем в понедельник, восьмого января, футболисты "Кривбасса" собрались на базе клуба. Команда из Кривого Рога будет проводить по тренировке в сутки до 13 января. После этого делегация "Кривбасса" отправится на сбор в испанский Аликанте.

Алексей Хобленко перед игрой. Фото: instagram.com/khoblenko/

Новичок "Кривбасса"

Подопечные Юрия Вернидуба проведут как минимум три спарринга на Пиренеях. Уже 28 января команда из Кривого Рога будет противостоять "Пясту" из Польши, а десятого февраля "Кривбасс" сыграет с "Виборгом" из "Дании". После этого, 13-го февраля, подопечные Вернидуба сразятся с испанской "Мурсией".

На тренировке "Кривбасса" уже появился первый новичок. Правда, речь идет о футболисте, права на которого принадлежат клубу из Кривого Рога. Форвард Алексей Хобленко, который является воспитанником киевского "Динамо", первую половину сезона отыграл на правах аренды за ЛНЗ. На его счету один гол и одна результативная передача в 11 поединках.

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