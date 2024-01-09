Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Воспитанник Динамо вернулся в Кривбасс arrow

Воспитанник Динамо вернулся в Кривбасс

9 января 2024 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Воспитанник Динамо вернулся в Кривбасс
Футболисты "Кривбасса" перед матчем. Фото: instagram.com/khoblenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер турнирной таблицы украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" начал подготовку ко которой половине сезона. Команда Юрия Вернидуба вышла из отпуска. 

На тренировке "Кривбасса" появился новый футболист, сообщает официальный сайт клуба. 

Читайте также:

Днем в понедельник, восьмого января, футболисты "Кривбасса" собрались на базе клуба. Команда из Кривого Рога будет проводить по тренировке в сутки до 13 января. После этого делегация "Кривбасса" отправится на сбор в испанский Аликанте. 

Алексей Хобленко
Алексей Хобленко перед игрой. Фото: instagram.com/khoblenko/

Новичок "Кривбасса" 

Подопечные Юрия Вернидуба проведут как минимум три спарринга на Пиренеях. Уже 28 января команда из Кривого Рога будет противостоять "Пясту" из Польши, а десятого февраля "Кривбасс" сыграет с "Виборгом" из "Дании". После этого, 13-го февраля, подопечные Вернидуба сразятся с испанской "Мурсией". 

На тренировке "Кривбасса" уже появился первый новичок. Правда, речь идет о футболисте, права на которого принадлежат клубу из Кривого Рога. Форвард Алексей Хобленко, который является воспитанником киевского "Динамо", первую половину сезона отыграл на правах аренды за ЛНЗ. На его счету один гол и одна результативная передача в 11 поединках. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Яремчук может вернуться в Украину — что известно. 

Усик тренирует сокрушительный удар, чтобы победить Фьюри. 

"Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме