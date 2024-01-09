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Вихованець Динамо повернувся до Кривбасу

9 січня 2024 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вихованець Динамо повернувся до Кривбасу
Футболісти "Кривбасу" перед матчем. Фото: instagram.com/khoblenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер турнірної таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" розпочав підготовку до якої половини сезону. Команда Юрія Вернидуба вийшла із відпустки.

На тренуванні "Кривбасу" з'явився новий футболіст, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вдень у понеділок, 8 січня, футболісти "Кривбасу" зібралися на базі клубу. Команда з Кривого Рогу проводитиме тренування на добу до 13 січня. Після цього делегація "Кривбасу" вирушить на збір до іспанського Аліканте.

Олексій Хобленко
Олексій Хобленко перед грою. Фото: instagram.com/khoblenko/

Новачок "Кривбасу"

Підопічні Юрія Вернидуба проведуть як мінімум три спаринги на Піренеях. Вже 28 січня команда з Кривого Рогу протистоятиме "Пясту" з Польщі, а десятого лютого "Кривбас" зіграє з "Виборгом" із "Данії". Після цього, 13-го лютого, підопічні Вернидуба воюють з іспанською "Мурсією".

На тренуванні "Кривбасу" вже з'явився перший новачок. Щоправда, йдеться про футболіста, права на якого належать клубу із Кривого Рогу. Форвард Олексій Хобленко, котрий є вихованцем київського "Динамо", першу половину сезону відіграв на правах оренди за ЛНЗ. На його рахунку один гол та одна результативна передача в 11 поєдинках.

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