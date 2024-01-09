Вихованець Динамо повернувся до Кривбасу
Лідер турнірної таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" розпочав підготовку до якої половини сезону. Команда Юрія Вернидуба вийшла із відпустки.
На тренуванні "Кривбасу" з'явився новий футболіст, повідомляє офіційний сайт клубу.
Вдень у понеділок, 8 січня, футболісти "Кривбасу" зібралися на базі клубу. Команда з Кривого Рогу проводитиме тренування на добу до 13 січня. Після цього делегація "Кривбасу" вирушить на збір до іспанського Аліканте.
Новачок "Кривбасу"
Підопічні Юрія Вернидуба проведуть як мінімум три спаринги на Піренеях. Вже 28 січня команда з Кривого Рогу протистоятиме "Пясту" з Польщі, а десятого лютого "Кривбас" зіграє з "Виборгом" із "Данії". Після цього, 13-го лютого, підопічні Вернидуба воюють з іспанською "Мурсією".
На тренуванні "Кривбасу" вже з'явився перший новачок. Щоправда, йдеться про футболіста, права на якого належать клубу із Кривого Рогу. Форвард Олексій Хобленко, котрий є вихованцем київського "Динамо", першу половину сезону відіграв на правах оренди за ЛНЗ. На його рахунку один гол та одна результативна передача в 11 поєдинках.
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