Кривбас підписав першого футболіста у зимове трансферне вікно

Гравці "Кривбасу" святкують перемогу. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Керівництво українського ФК "Кривбас" уклало контракт із першим новачком під час зимового трансферного вікна. Ним став колишній форвард "Миная" Єгор Твердохліб.

Офіційно про укладання контракту буде оголошено цього тижня, повідомляє UA-Футбол.

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Керівництву "Кривбасу" вдалося домовитися з колегами з "Минаю" про трансфер 23-річного Єгора Твердохліба. Клуби вже погодили деталі операції, другу частину сезону форвард розпочне у складі команди із Кривого Рогу.

Єгор Твердохліб під час атаки. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Хто такий Твердохліб

Вихованець вишгородського клубу "Чайка" захищав кольори столичного "Атлета" та команди "Гірник-Спорт". Влітку 2022 року він підписав контракт із "Минаєм" і зіграв за колектив із Закарпатської області 33 матчі. На рахунку Єгора Твердохліба два голи цього сезону.

Сума цього трансферу не розголошується. За даними аналітичного порталу Transfermarkt, Твердохліб міг коштувати "Кривбасу" півмільйона євро.

Підопічні Юрія Вернидуба завершили першу половину сезону на чолі турнірної таблиці. Вони випереджають "Дніпро-1" завдяки додатковим показникам.

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