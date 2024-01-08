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Кривбасс подписал первого футболиста в зимнее трансферное окно

8 января 2024 17:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кривбасс подписал первого футболиста в зимнее трансферное окно
Игроки "Кривбасса" празднуют победу. Фото: instagram.com/fckryvbas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство украинского ФК "Кривбасс" заключило контракт с первым новичком во время зимнего трансферного окна. Им стал бывший форвард "Миная" Егор Твердохлеб.

Официально о заключении контракта будет объявлено на этой неделе, сообщает UA-Футбол

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Руководство "Кривбасса" удалось договориться с коллегами из "Миная" о трансфере 23-летнего Егора Твердохлеба. Клубы уже согласовали детали сделки, вторую часть сезона форвард начнет в составе команды из Кривого Рога. 

Егор Твердохлеб
Егор Твердохлеб во время атаки. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Кто такой Твердохлеб 

Воспитанник вышгородского клуба "Чайка" защищал цвета столичного "Атлета" и команды "Горняк-Спорт". Летом 2022 года он подписал контракт с "Минаем" и сыграл за коллектив из Закарпатской области 33 матча. На счету Егора Твердохлеба два гола в этом сезоне. 

Сумма этого трансфера не разглашается. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, Твердохлеб мог обойтись "Кривбассу" в полмиллиона евро. 

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