Кривбасс подписал первого футболиста в зимнее трансферное окно
Руководство украинского ФК "Кривбасс" заключило контракт с первым новичком во время зимнего трансферного окна. Им стал бывший форвард "Миная" Егор Твердохлеб.
Официально о заключении контракта будет объявлено на этой неделе, сообщает UA-Футбол.
Руководство "Кривбасса" удалось договориться с коллегами из "Миная" о трансфере 23-летнего Егора Твердохлеба. Клубы уже согласовали детали сделки, вторую часть сезона форвард начнет в составе команды из Кривого Рога.
Кто такой Твердохлеб
Воспитанник вышгородского клуба "Чайка" защищал цвета столичного "Атлета" и команды "Горняк-Спорт". Летом 2022 года он подписал контракт с "Минаем" и сыграл за коллектив из Закарпатской области 33 матча. На счету Егора Твердохлеба два гола в этом сезоне.
Сумма этого трансфера не разглашается. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, Твердохлеб мог обойтись "Кривбассу" в полмиллиона евро.
Подопечные Юрия Вернидуба завершили первую половину сезона во главе турнирной таблицы. Они опережают "Днепр-1" благодаря дополнительным показателям.
Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста.
Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии.
Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.
Звездный футболист "Динамо" сделал невероятное предложение своей девушке.
Неожиданно умер бывший игрок сборной Украины Шершун.
"Барселона" продаст лидера и пригласит экс-игрока "Манчестер Юнайтед".
Читайте Новини.LIVE!