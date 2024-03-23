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Воспитанник Динамо принес победу юношеской сборной Украины над Латвией

23 марта 2024 19:13
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Воспитанник Динамо принес победу юношеской сборной Украины над Латвией
Матвей Пономаренко. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Воспитанник киевского "Динамо" Матвей Пономаренко отметился дублем в матче за юношескую сборную Украины (U19) . Украинская команда уверенно победила латвийских сверстников со счетом 3:0.

К талантливому игроку уже проявляют интерес несколько европейских клубов, передает Новини.LIVE.

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В матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье украинцы разбили Латвию. Матвей Пономаренко открыл счет в матче. На 34-й минуте украинский форвард нанес точный удар издали, а на 60-й минуте он еще и реализовал пенальти.

Точку в матче поставил Тимур Тутеров на 89-й минуте. Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, вышел на смену на 90-й минуте матча.

До этого Пономаренко также отличился в воротах Северной Македонии. Тогда Украина выиграла 2:0. Теперь вместе со Швейцарией у украинцев 6 очков.

Куда может перейти Пономаренко

Как сообщило издание Todofichajes, 18-летним нападающим заинтересовалась "Севилья". Они видят в Пономаренко "нового Довбика". Брентфорд также проявляет интерес к украинцу.

Напомним, Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

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Сборная Украины по футболу
Латвия
Динамо
Евро-2024
Матвей Пономаренко

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