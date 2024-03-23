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Вихованець Динамо приніс перемогу юнацькій збірній Україні над Латвією

23 березня 2024 19:13
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Вихованець Динамо приніс перемогу юнацькій збірній Україні над Латвією
Матвій Пономаренко. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Вихованець київського "Динамо" Матвій Пономаренко відзначився дублем у матчі за юнацьку збірну України (U19). Українська команда впевнено перемогла латвійських однолітків з рахунком 3:0.

До талановитого гравця вже проявляють інтерес кілька європейських клубів, передає Новини.LIVE.

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У матчі 2-го туру кваліфікації Євро-2024 U-19 у македонському Скоп'є українці розтрощили Латвію. Матвій Пономаренко відкрив рахунок у матчі. На 34-й хвилині український форвард завдав влучного удару здалеку, а на 60-й хвилині він ще й реалізував пенальті.

Крапку в матчі поставив Тимур Тутєров на 89-й хвилині. Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка, вийшов на заміну на 90-й хвилині матчу.

До цього Пономаренко також відзначився у воротах Північної Македонії. Тоді Україна перемогла 2:0. Тепер разом зі Швейцарією українці мають 6 очок.

Куди може перейти Пономаренко

Як повідомило видання Todofichajes, 18-річним нападником зацікавилася "Севілья". Вони бачать у Пономаренку "нового Довбика". Зазначається, що Брентфорд також виявляє інтерес до українця.

Нагадаємо, Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби.

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Збірна України з футболу
Латвія
Динамо
Євро-2024
Матвій Пономаренко

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