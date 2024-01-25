Воспитанник киевского Динамо погиб, защищая страну от российской агрессии

Бывший футболист Сергей Рожок. Фото: Бучанская ассоциация футбола

24 января в боях за Украину погиб еще один "Ангел спорта". Свою жизнь за родину отдал бывший футболист Сергей Рожок.

Об этом сообщила пресс-служба Бучанской районной ассоциации футбола.

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Пока мало информации о деталях гибели 38-летнего бывшего футболиста, который в зоне боевых действий служил в составе сил обороны Украины.

Будучи футболистом, Рожок являлся воспитанником академии киевского "Динамо". После своего выпуска он играл в Украине за симферопольскую "Таврию", ужгородское "Закарпатье", киевские "Оболонь" и ЦСКА, "Харьков", "Кривбасс", одесский "Черноморец" и "Звезду" из Кропивницкого.

В карьере у Рожка был длительный период б Беларуси, где он выступал за "Минск", "Белшину", "Неман", "Витебск", "Гомель" и "Смолевичи".

Начиная с 2019 года футболист играл на аматорском уровне. Его последней командой был "Штурм" из Иванкова, Киевской области.

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