Воспитанник киевского Динамо погиб, защищая страну от российской агрессии
24 января в боях за Украину погиб еще один "Ангел спорта". Свою жизнь за родину отдал бывший футболист Сергей Рожок.
Об этом сообщила пресс-служба Бучанской районной ассоциации футбола.
Погиб еще один украинский футболист
Пока мало информации о деталях гибели 38-летнего бывшего футболиста, который в зоне боевых действий служил в составе сил обороны Украины.
Будучи футболистом, Рожок являлся воспитанником академии киевского "Динамо". После своего выпуска он играл в Украине за симферопольскую "Таврию", ужгородское "Закарпатье", киевские "Оболонь" и ЦСКА, "Харьков", "Кривбасс", одесский "Черноморец" и "Звезду" из Кропивницкого.
В карьере у Рожка был длительный период б Беларуси, где он выступал за "Минск", "Белшину", "Неман", "Витебск", "Гомель" и "Смолевичи".
Начиная с 2019 года футболист играл на аматорском уровне. Его последней командой был "Штурм" из Иванкова, Киевской области.
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