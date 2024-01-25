Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Воспитанник киевского Динамо погиб, защищая страну от российской агрессии arrow

Воспитанник киевского Динамо погиб, защищая страну от российской агрессии

25 января 2024 09:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Воспитанник киевского Динамо погиб, защищая страну от российской агрессии
Бывший футболист Сергей Рожок. Фото: Бучанская ассоциация футбола
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

24 января в боях за Украину погиб еще один "Ангел спорта". Свою жизнь за родину отдал бывший футболист Сергей Рожок.

Об этом сообщила пресс-служба Бучанской районной ассоциации футбола.

Читайте также:

Погиб еще один украинский футболист

Пока мало информации о деталях гибели 38-летнего бывшего футболиста, который в зоне боевых действий служил в составе сил обороны Украины.

Будучи футболистом, Рожок являлся воспитанником академии киевского "Динамо". После своего выпуска он играл в Украине за симферопольскую "Таврию", ужгородское "Закарпатье", киевские "Оболонь" и ЦСКА, "Харьков", "Кривбасс", одесский "Черноморец" и "Звезду" из Кропивницкого.

В карьере у Рожка был длительный период б Беларуси, где он выступал за "Минск", "Белшину", "Неман", "Витебск", "Гомель" и "Смолевичи".

Начиная с 2019 года футболист играл на аматорском уровне. Его последней командой был "Штурм" из Иванкова, Киевской области.

Напомним, Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.

Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере.

Килиан Мбаппе наконец решил, где продолжит карьеру.

"Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.

Зинченко назвал лучшего тренера в своей карьере.

война
ВСУ
футбол
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме