Вихованець київського Динамо загинув, захищаючи країну від російської агресії
24 січня в боях за Україну загинув ще один "Ангел спорту". Своє життя за батьківщину віддав колишній футболіст Сергій Рожок.
Про це повідомила пресслужба Бучанської районної асоціації футболу.
Загинув ще один український футболіст
Поки що мало інформації про деталі загибелі 38-річного колишнього футболіста, який у зоні бойових дій служив у складі сил оборони України.
Бувши футболістом, Рожок був вихованцем академії київського "Динамо". Після свого випуску він грав в Україні за сімферопольську "Таврію", ужгородське "Закарпаття", київські "Оболонь" та ЦСКА, "Харків", "Кривбас", одеський "Чорноморець" та "Зірку" з Кропивницького.
У кар'єрі у Рожка був тривалий період у Білорусі, де він виступав за "Мінськ", "Белшину", "Німан", "Вітебськ", "Гомель" та "Смолевичі".
Починаючи з 2019 року, футболіст грав на аматорському рівні. Його останньою командою був "Штурм" з Іванкова, Київської області.
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