Вихованець київського Динамо загинув, захищаючи країну від російської агресії

Колишній футболіст Сергій Рожок. Фото: Бучанська асоціація футболу

24 січня в боях за Україну загинув ще один "Ангел спорту". Своє життя за батьківщину віддав колишній футболіст Сергій Рожок.

Про це повідомила пресслужба Бучанської районної асоціації футболу.

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Поки що мало інформації про деталі загибелі 38-річного колишнього футболіста, який у зоні бойових дій служив у складі сил оборони України.

Бувши футболістом, Рожок був вихованцем академії київського "Динамо". Після свого випуску він грав в Україні за сімферопольську "Таврію", ужгородське "Закарпаття", київські "Оболонь" та ЦСКА, "Харків", "Кривбас", одеський "Чорноморець" та "Зірку" з Кропивницького.

У кар'єрі у Рожка був тривалий період у Білорусі, де він виступав за "Мінськ", "Белшину", "Німан", "Вітебськ", "Гомель" та "Смолевичі".

Починаючи з 2019 року, футболіст грав на аматорському рівні. Його останньою командою був "Штурм" з Іванкова, Київської області.

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