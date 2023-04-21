Хейни пренебрежительно высказался о Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни выступил с резкой критикой в адрес Василия Ломаченко. Американец считает, что украинец не будет драться честно.

Об этом он сказал в интервью Fight Hub TV.

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Обвинения в сторону Ломаченко

Американский боксер Девин Хейни поделился мыслями по поводу боя с Василием Ломаченко. Чемпион мира обвинил украинца в том, что тот не умеет сражаться честно.

"Я жду грязного боя. Думаю, Лома будет пытаться сделать бой настолько грязным, насколько это возможно. Он грязный боец. У него есть навыки, не поймите меня неправильно. Но Ломаченко полагается на грязные тактики. Поэтому я считаю, что он попытается сделать бой отвратительным и максимально грязным", — сказал Хейни.

Девин Хейни с четырьмя поясами в легком весе. Фото: Instagram/realdevinhaney

Кроме этого, спортсмен посетовал, что Ломаченко в свое время даже не вспоминал его имени, но время расставило все на свои места.

"Я помню, как Лома в свое время даже не вспоминал мое имя. Однажды мой папа сказал мне: "Посмотри, Ломаченко что-то о тебе сказал." Однажды я думал, что Лома даже не знает, где я. Поэтому приятно, что он теперь претендент, а я чемпион, фаворит этого боя", — заявил Девин.

Поединок за все четыре пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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