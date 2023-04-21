Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Он грязный боец": Хейни пренебрежительно высказался о Ломаченко arrow

"Он грязный боец": Хейни пренебрежительно высказался о Ломаченко

21 апреля 2023 21:53
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Хейни пренебрежительно высказался о Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни выступил с резкой критикой в адрес Василия Ломаченко. Американец считает, что украинец не будет драться честно.

Об этом он сказал в интервью Fight Hub TV.

Читайте также:

Обвинения в сторону Ломаченко

Американский боксер Девин Хейни поделился мыслями по поводу боя с Василием Ломаченко. Чемпион мира обвинил украинца в том, что тот не умеет сражаться честно.

"Я жду грязного боя. Думаю, Лома будет пытаться сделать бой настолько грязным, насколько это возможно. Он грязный боец. У него есть навыки, не поймите меня неправильно. Но Ломаченко полагается на грязные тактики. Поэтому я считаю, что он попытается сделать бой отвратительным и максимально грязным", — сказал Хейни.

Хейни
Девин Хейни с четырьмя поясами в легком весе. Фото: Instagram/realdevinhaney

Кроме этого, спортсмен посетовал, что Ломаченко в свое время даже не вспоминал его имени, но время расставило все на свои места.

"Я помню, как Лома в свое время даже не вспоминал мое имя. Однажды мой папа сказал мне: "Посмотри, Ломаченко что-то о тебе сказал." Однажды я думал, что Лома даже не знает, где я. Поэтому приятно, что он теперь претендент, а я чемпион, фаворит этого боя", — заявил Девин.

Поединок за все четыре пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Напомним, два матча "Динамо" вошли в топ Лиги чемпионов.

Игроки "Ман Сити" получат заоблачные бонусы в конце сезона.

Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко в очередной раз обратился к мировому сообществу из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас